Brașoveancă de 38 de ani, accidentată în Munții Făgăraș In urma unui apel pe numarul unic de urgenta 112 inregistrat in jurul orelor 19.00, jandarmii montani brașoveni au acționat aseara impreuna cu salvamontiști din Victoria pentru a evacua o persoana accidentata la picior, care se afla in imposibilitatea de a mai continua deplasarea. „Femeia, in varsta de 38 de ani, din Brașov, mai era insoțita de inca șase persoane și se aflau pe un traseu montan marcat cu triunghi albastru in zona Valea Sebeșului din Masivul Fagaraș. Persoana a fost gasita in jurul orelor 23.00 și a fost coborata in satul Sebeș, comuna Harseni, de unde a fost preluata de o ambulanța… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

