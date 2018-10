Stiri pe aceeasi tema

- Rezultat excepțional pentru sportiva Daria Alexandra Matei, legitimata la Clubul Sportiv Universitar Brasov, care a castigat, sambata seara, Campionatele Europene de Patinaj Artistic pe Role traditionale, care s-au desfasurat in Insulele Azore – Portugalia (perioada competitiei 31.08.- 8.09.2018).…

- Franta a invins, duminica, pe Stade de France, cu scorul de 2-1 (1-0), reprezentativa Olandei, in Grupa 1 a Ligii A din Liga Natiunilor. Acesta a fost primul meci al francezilor in fata propriilor suporteri dupa ce au devenit campioni mondiali, in Rusia.

- Campioana mondiala la 200 metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din 2000, Roxana Maracineanu, nascuta in 1975 la Bucuresti, a fost numita, marti, ministru al Sporturilor in Guvernul francez, in locul fostei scrimere Laura Flessel.

- Roxana Maracineanu s-a nascut la 7 mai 1975, la Bucuresti si a emigrat in Franta in 1984. In 1998, la Perth, Roxana Maracineanu a devenit prima sportiva din Franta care a cucerit tilul mondial la natatie. In 2000, ea a ocupat locul al doilea in proba de 200 metri spate la JO de la Sydney, fiind intrecuta…

- Japonia a devenit campioana mondiala la fotbal feminin in limita varstei de 20 de ani pentru prima data. Niponele s-au impus fara mari emotii in meciul final cu Spania, scor 3-1, la turneul desfașurat in Franța.

- Record de medalii obținute de Romania la Campionatekle Europene de haltere U 15 și U 17. Romania a cucerit 39 de medalii la Campionatele Europene de haltere U-15 si U-17 de la San Donato Milanese (Italia), incheiate duminica. Sportivii romani au castigat 12 medalii de aur la Under-15 (toate obtinute…

- A murit Ellie Soutter. Tanara sportiva practica snowboardul și facea parte din echipa Marii Britanii pentru Mondialele de juniori. Deces straniu al frumoasei atlete. Ellie Soutter, una dintre cele mai talentate practicante a snowboard-ului din Marea Britanie, a decedat, miercuri, 25 iulie, in ziua in…

- A 21-a editie a Campionatului Mondial a ajuns la sfarsit. Finala mare, Franta - Croatia, are loc dupa un drum lung strabatut de ambele echipe. Croatia a stat mai mult timp pe teren pentru a-si obtine locul in finala, dupa ce a jucat trei meciuri cu prelungiri si penalty-uri. Danemarca, Rusia si Anglia…