Unveiler nu cedeaza in fata Brexitului si ramane in Marea Britanie. Miza: indicele bursier FTSE 100

Producatorul britanico-olandez Unilever a decis sa ramana in Marea Britanie, in ciuda Brexitului. Unilver si-a anulat decizia de a se muta definitiv in Rotterdam si va ramane cu operatiuni in ambele tari.… [citeste mai departe]