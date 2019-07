Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul din Codlea, Erwin Albu, a sesizat politia dupa ce a fost atacat, pe o strada din municipiu, de trei barbati pe care i ar fi apostrofat ca au aruncat pe geamul masinii o hartie, autovehiculul fiind ulterior identificat ca fiind inmatriculat in judetul Valcea si apartinand unei firme de panificatie,…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in municipiul Brașov și cateva localitați din județ, in zilei de joi și vineri (27-28 iunie), conform urmatorului program: Joi, 27 iunie in intervalul 08.30…

- Doi barbați de 62 de ani și 63 de ani, din Buzau, a fost batuți de doua femei pentru un loc de parcare la festivalul BuzauFest. Loviti cu palmele și zgariați, cei doi au fost apoi trantiți pe asfalt de cele doua doamne furioase. In ajutorul femeilor dezlanțuite a sarit și un tanar inarmat cu un cuțit.…

- Liviu Dragnea a ajuns la Penitenciarul Rahova, dupa ce a fost condamnat la trei ani și jumatate de inchisoare, in dosarul angajarilor fictive. Pe tot drumul, dar și la intrare in penitenciar, a fost urmarit de protestatari, care l-au huiduit. Cineva a aruncat cu hartie igienica in mașina, iar pe mașina…

- Un copil de 8 ani a fost tarat cu mașina de propria mama in localitatea Vulcan din Brașov. Femeia, originara din Codlea, l-a amenințat ca il abandoneaza The post Copil tarat cu mașina de propria mama, care l-a amenintat cu abandonul appeared first on Renasterea banateana .

- Pilotul avionului de mici dimensiuni prabusit miercuri dupa-amiaza in zona barajului Siriu este un cunoscut om de afaceri din Cluj. Mihai Covaciu este un dezvoltator imobiliar care a investit masiv in constructia de apartamente in Brasov, Rasnov si Cluj. Informația a fost publicata de stiripesurse.ro.…

- Kemal Kilicdaroglu, liderul CHP, principalul partid de opozitie din Turcia, a fost atacat de mai multi barbati, duminica, la Ankara. Kilicdaroglu, care participa la inmormantarea unui soldat turc ucis in confruntarile cu PKK, a fost scos cu greu din multime de fortele de ordine, relateaza Reuters.

- Cateva clipe de infidelitate l-au costat mult pe un barbat din Arad. Nu și-a pierdut doar banii, ci și demnitatea și linistea conjugala. Barbatul de 43 de ani a intrat in vorba cu trei prostituate intr-o parcare, dar s-a trezit atacat cu electroșocuri și talharit.