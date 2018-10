Stiri pe aceeasi tema

- Trei tinere turiste din Israel au fost coborate, luni seara, in siguranta la baza muntelui de catre jandarmii montani, dupa ce s-au abatut de la traseul marcat in Masivul Piatra Craiului, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Brasov, Cristi Rosu, potrivit…

- In seara zilei de 15 august, in jurul orelor 20.30, la compartimentul Monitorizare Misiuni și Evenimente al Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj, a fost primit un apel telefonic efectuat prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, ...

- Primaria Alba Iulia vrea sa monteze camere de supraveghere in parcarea cu plata aflata pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu. Administrația locala spera astfel sa descurajeze șoferii care deterioreaza barierele sau automatul de plata și pe cei care „scapa” fara sa plateasca, trecand cu autoturismele…

- Polițiștii din Giurgiu invata tehnici de Ju-Jitsu. Astfel, peste 400 de agenți din structurile operative participa pe timpul verii la un stagiu de pregatire tactica in ju-jitsu, in conditiile in care „lupta cu infractorii reprezinta o provocare”. „Lupta cu infractorii reprezinta o provocare zi de zi…