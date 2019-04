Stiri pe aceeasi tema

- La Centrul National de Instruire Intrunita (CNII) „Getica" din Cincu, judetul Brasov, va avea loc, incepand de miercuri, Resolute Castle 2019,, un exercitiu multianual de pregatire la care participa unitati de geniu din Fortele Terestre Romane si din Garda Nationala a statului Carolina de Sud, SUA.

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat, vineri, la Ziua Distinsilor Vizitatori a exercitiului Vigorous Warrior 19, de la Centrul National de Instruire Intrunita "Getica", din Cincu, judetul Brasov, ca NATO demonstreaza prin actiuni concrete ca este pregatita sa faca fata oricaror provocari…

- Peste 1.900 de militari si voluntari civili din 35 de tari participa, timp de doua saptamani, la Exercitiul Multinational Medical Intrunit Vigorous Warrior 2019 - VW19 din Romania, cel mai mare exercitiu medical din istoria NATO, care presupune acordarea de asistenta medicala si sociala, in cazul refugiatilor,…

- Vigorous Warrior 19 - VW19, cel mai mare exercitiu cu focus medical din istoria Aliantei Nord-Atlantice, se desfasoara in perioada 1 - 15 aprilie in mai multe unitati ale Armatei Romaniei, informeaza un comunicat al MApN transmis vineri AGERPRES. Exercitiul se desfasoara pe cele trei componente - terestra…