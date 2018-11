Braşov: Un tânăr de 17 ani s-a împuşcat în cap cu arma de vânătoare a tatălui său Politistii brasoveni efectueaza cercetari dupa ce un tanar de 17 ani a fost gasit impuscat miercuri seara, in zona capului, cu arma de vanatoare a tatalui sau. ''In data de 7 noiembrie, in jurul orei 17,00, IPJ Brasov a fost sesizat, prin apel la 112, cu privire la faptul ca un tanar de 17 ani, din cartierul Stupini, s-a impuscat mortal in zona capului cu arma de vanatoare a tatalui sau. Echipa operativa care s-a deplasat la fata locului pentru a demara cercetarile specifice in astfel de situatii a constatat ca tanarul de 17 ani a decedat in urma unei plagi prin impuscare in zona capului.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Politistii din Brasov au stabilit ca adolescentul de 17 ani, component al echipei de polo Corona Brasov, s-a sinucis cu arma de vanatoare a tataului sau, dupa o cearta cu parintii in legatura cu rezultatele scolare si pregatirea sportive, transmite corespondentul MEDIAFAX.

