- Organizația PSD Brașov s-a confruntat, noaptea trecuta, cu un incident ce a avut loc in zona Pieței Dacia din municipiul Brasov. Mai exact, cortul amenajat pentru strangerea de semnaturi pentru susținerea candidatului PSD la alegerile prezidențiale a fost taiat cu un obiect ascutit și, dupa cum se observa…

- Organizatia judeteana ALDE Tulcea va incepe, sambata, sa stranga semnaturi pentru sustinerea candidaturii independente la Presedintia Romaniei a lui Mircea Diaconu, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, presedintele organizatiei, Octavian Popa. "Am primit deja tabelele pentru strangerea…

- Intrunita la Brașov pe 29 iunie 2019, Comisia de Cultura, Culte și Minoritați a Partidului Național Liberal a lansat public o declarație prin care cere demisia Ministrului Culturii, Daniel Breaz.

- Daniel Florea a fost reconfirmat astazi in funcția de președinte al Organizației PSD Sector 5, cu unanimitate de voturi! Tot in unanimitate, membrii Conferinței Extraordinare au votat pentru susținerea candidaturii Vioricai Dancila pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat (PSD)…

- PSD Alba a hotarat, joi, susținerea premierului Viorica Dancila, la Congresul din 29 iunie, pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat, decizia organizației județene fiind luata cu unanimitate de voturi. Organizația județeana a PSD Alba s-a reunit in structurile statutare pentru a stabili…

- Comunicat de presa / ALDE TELEORMAN ANUNȚA CA SUSȚINE CANDIDATURA LUI TARICEANU LA PREZIDENȚIALE in Politic / on 18/06/2019 at 09:45 / Pentru ca Romania devine tot mai mult scena unei forme de marxism de o violența cum nu s-a mai vazut din anii 50 și care ne amenința insași ființa naționala, riscand…

- „Organizația PES activists Romania, reunita sambata 15 iunie in cadrul Adunarii Generale, a decis cu unanimitate de voturi adoptarea unei rezoluții prin care propune ca membrii reuniți la Congresul Partidului Social Democrat din 29 iunie sa iși reasume identitatea pro-europeana a partidului, apartenența…