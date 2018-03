Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 43 de ani din Brasov s-a dus marti la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, pentru a anunta ca si-a ucis sotia si cei doi copii. Din primele informatii, rezulta ca afirmatiile lui au fost reale. Barbatul se afla in custodia politistilor.

- ''Luni, in jurul orei 21,20 am fost sesizati de catre familia minorului Lingurar David Nicolas despre disparitia acestuia de la domiciliul parintilor situat in localitatea Rasnov, pe malul raului Ghimbasel, incepand cu ora 17,00. In momentul disparitiei, minorul era imbracat cu blugi albastri, bluza…

- Un copil in varsta de sase ani din orasul Rasnov a fost gasit decedat, in cursul noptii de luni spre marti, in albia raului Ghimbasel, la o distanta de 300 de metri de domiciliu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, Gabriela Dinu.Potrivit…

- Potrivit IPJ Braila, politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale i-au identificat pe 5 minori, cu varste cuprinse intre 11 si 15 ani, din Braila, banuiti ca, in perioada septembrie 2017- februarie 2018, ar fi comis 47 de infractiuni de tentativa la furt calificat si furt calificat si o…

- Politistii pitesteni audiaza, joi, un barbat in varsta de 49 de ani din localitatea Mosoaia, cercetat pentru lipsire de libertate in mod ilegal. Politistii au fost anuntati joi de soacra barbatului ca acesta de doua saptamani ii tine sechestrati in casa pe sotia si pe cei patru copii ai lor,…

- Politistii brasoveni au identificat, in cursul zilei de marti, 13 martie, conducatorul auto care, dupa ce a provocat luni un accident pe Calea Bucuresti, a fugit de la locul faptei. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Brașov, agent șef adjunct Gabriela…

- Politistii au intocmit dosar penal pentru distrugere din culpa in urma incendiului izbucnit marti seara la dulapurile electrice de comanda din blocul 7 al Termocentralei Turceni, se arata intr-un comunicat postat miercuri pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj. Potrivit…

- Politistii brasoveni anunta ca au un suspect, in cazul agresiunii sangeroase de sambata seara, din Piata Unirii, pe care insa nu l-au prins deocamdata. „Dosarul a fost inaintat Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov. Se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor.…

- Scandalul s-a produs in centrul Timișoarei, duminica dimineața, in jurul orei 5. Opt persoane au fost implicate in altercație, spun polițiștii, printre care judecatorul dar și doua femei. Totul a degenerat intr-o bataie in urma careia patru persoane au mers la spital pentru ingrijiri medicale.…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, in urma descinderilor au fost identificate si ridicate in vederea continuarii cercetarilor bunuri in valoare de aproximativ 250.000 de euro, susceptibile a proveni din savarsirea de infractiuni. De asemenea, au fost gasiti…

- Trei barbati din Rasnov au patruns intr-o curte pe 31 ianuarie, au ajuns in casa, de unde au furat mai multe bunuri, dupa care si-au dat seama ca le este greu sa care tot ce au furat, astfel ca au luat si autoturismul proprietarului si au plecat cu acesta. Politistii au reusit sa-i retina…

- Un medic primar anestezist in varsta de 38 de ani a murit, in noaptea de luni spre marti, la Spitalul Clinic de Urgenta ”Sfantul Ioan” din Bucuresti, in timp ce se afla de garda, el fiind gasit de catre colegi in stop cardio-respirator. Reprezentantii spitalului au declarat pentru News.ro ca barbatul,…

- Cei doi copii din Prahova, care au fost luați de tatal lor, fara acordul mamei, au fost gasiți in aceasta dimineața, in municipiul București. Aceștia se afla in afara oricarui pericol. Ieri, in jurul orei 15.30, polițiștii din Prahova au fost sesizați de o femeie din localitatea Varbilau, mama a doi…

- Un fost spion rus a fost internat in stare critica la spitalul din Salisbury, Marea Britanie. Autoritațile suspecteaza ca barbatul, alaturi de o femeie, au fost otraviți. Cei doi au fost gasiți pe o banca dintr-un centru comercial. Sergei Skripal, un fost spion FSB care a spionat Rusia pentru Marea…

- Doi copii, cu varstele de sase luni si, respectiv, patru ani, au fost salvati de un politist aflat in timpul liber care a intervenit prompt la un incendiu izbucnit la o casa din comuna Dobra, a informat marti Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. Incendiul a avut loc luni seara, iar agentul…

- Detalii noi in cazul barbatului de 34 de ani care si-a omorat sotia de 29 de ani, iar apoi s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din sectorul Telecentru din Chisinau. Acesta lucra in calitate de stomatolog la o clinica privata, iar sotia sa, Anastasia Cecati, era un cunoscut model si actrita in…

- Un apel la numarul de urgența 112, i-a pus pe jar atat pe polițiști, cat și pe salvamotiști. Un locuitor din zona Racadau a observat o persoana care statea de mai mult timp, pe marginea prapastiei de pe Dealul Melcilor și a sunat la 112, gandindu-se ca omul avea ganduri sinucigașe. Imediat, la fata…

- Stanel Corbu, cunoscut ca lider al unei grupari interlope din Braila si acuzat de tentativa de omor, a fost ridicat cu mascatii marti si dus in arestul Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Braila. "Politistii au pus in aplicare un mandat de aducere emis pe numele acestuia de Parchetul…

- Sotia soferului care a provocat, sambata dupa-amiaza, un accident pe Bulevardul Dacia, a declarat, luni, la iesirea din spital, ca, inainte de impact, barbatul a crezut ca il fileaza, amenintand-o cu moartea. Dupa accident, femeia a cerut un ordin de protectie. "E barbatul meu, il iubesc,…

- Un barbat care si-a ucis sotia in bataie a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv, se arata intr-un comunicat remis joi, AGERPRES, de Biroul de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava. Potrivit sursei citate, Petru Dumitriu este cercetat pentru savarsirea infractiunii de violenta…

- Politistii brasoveni au reusit sa identifice si sa retina suspectii in cazul barbatului omorat vineri noaptea intr-un imobil situat pe strada Aurel Vlaicu, din municipiul resedinta, informeaza duminica intr-un comunicat Biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Brasov. In urma verificarilor,…

- • Polițiștii de la Investigații Criminale se fac ca-l cerceteaza de ȘASE LUNI Cazul afaceristului din Rovinari, Laurențiu Țavoc, pentru asasinarea caruia nașul și concurentul sau in businessul cu case de amanet, Ion Șteaburdea, a platit trei interlopi, prezentat, pe larg, in urma cu o saptamana…

- Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova anunța, printr-un comunicat de presa, ca oamenii legii s-au sesizat din oficiu in legatura cu incidentul de la Spitalul Baicoi, petrecut in ziua de 7 ianuarie, cand medicul Marta Coman a refuzat sa interneze o femeie in varsta de 87 de ani, cu afecțiuni…

- Pâna pe 16 ianuarie curent, familiile cu copii si persoanele cu nevoi speciale vor trece frontiera prin banda destinata Corpului Diplomatic. Pentru informarea participanților la trafic au fost instalate panouri ce indica direcția de deplasare. Actiunea face parte din setul de masuri…

- Se pare ca membrii familiei au fost sunati de companie pentru a li se oferi bani pentru inmormantare. Intre timp ITM a deschis o ancheta. Familia barbatului mort la cumparaturi a precizat ca zona unde a fost adusa marfa nu era securizata. Rudele victimei au anuntat ca vor face plangere la…

- Incident socant petrecut pe data de 27 decembrie in magazinul Selgros Cash & Carry din Craiova. Un barbat in varsta de 52 de ani, din Gorj, si-a gasit sfarsitul dupa ce un container plin cu electrocasnice i-a cazut in cap de la cinci metri inaltime.