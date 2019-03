Stiri pe aceeasi tema

- Un turist a murit, sambata seara, dupa ce s-a lovit la cap, in Masivul Piatra Craiului. Turistul a fost gasit in stare de inconstienta in zona Padina Hotarului potrivit mediafax. Potrivit reprezentatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Brașov, turistul a fost gasit…

- O femeie si copilul ei de aproximativ 2 ani au fost grav raniti, vineri dimineata, intr un accident petrecut la iesirea din localitatea Rupea spre Sighisoara, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Brasov., citat de Agerpres.roConform sursei citate, un autoturism in care se aflau trei…

- Un echipaj SMURD si altul de la Salvamont s-au deplasat spre un drum forestier aflat langa localitatea Sugag, pentru a acorda primul ajutor unui muncitor de 50 de ani, pentru care a fost chemat si elicopterul medical de la Targu Mures, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Corpul unui barbat decedat a fost descoperit azi intr-o turbina din Targu Mureș. Un barbat in varsta de circa 35-40 de ani a fost descoperit acolo, iar cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența "Horea" din județul Mureș, a anunțat zidezi.ro. Nu se știe cum s-a inecat respectivul acolo, daca…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, victimele care au fost incarcerate erau soferul unuia dintre autoturisme si pasagera din dreapta. Cea de-a treia victima este soferul celuilalt autoturism. Primele doua victime au fost descarcerate, iar femeia a fost preluata de elicopterul…

- Pompierii militari au fost alertați in aceasta dimineața sa inervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de la Dambul Morii. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a precizat ca a fot gasit cadavruui unui barbat. Pentru stingerea…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat sa intervina la un accident care a avut loc la ieșirea din Zarnești spre Rașnov. „Au fost implicate trei autoturisme. Din informatiile pe care le detinem la aceasta ora sunt doua victime, constiente. La fasta locului au fost trimise…

- „Un tanar in varsta de 19 ani din Rasnov nu a respectat semnalele acustice si optice, aflate in functiune, de la nivel cu calea ferata fiind surprins si accidentat de trenul transport persoane care circula dinspre Brasov catre Zarnesti. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a conducatorului…