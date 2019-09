Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Regiei Publice Locale a Padurilor Kronstadt Brașov a prezentat, astazi, un amplu proiect de amenajare a drumului forestier Gorița, situat intre Valea Racadaului și Pietrele lui Solomon. Va avea o suprafața totala de aproape 15 hectare. Pentru acest proiect de accesibilizare in special in…

- "Daca vom avea timp favorabil, cred ca vom avea productii foarte mari, spre 10 tone la hectar, pe cele 180 de mii de hectare cu porumb. Am fost zilele trecute in camp, la un fermier care are peste 400 de hectare cu porumb si am vazut performanta aceasta de recolta in buncar. La floarea soarelui avem…

- El a explicat ca demersurile au fost facute de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, iar pasii sunt multi si stufosi."Exproprierile sunt pe baza unui studiu de fezabilitate foarte prost alcatuit. In sfarsit, este in derulare, in luna ianuarie a inceput, noi…

- Suprafata devastata de incendiile care afecteaza Bolivia de mai multe zile a atins sâmbata 950.000 de hectare, conform cifrelor furnizate de autoritati, în pofida operatiunilor pompierilor si a sprijinului din partea unui Boeing Supertanker 747-400 închiriat de guvern de la o companie…

- Suprafata fondului forestier national a crescut, in ultimii cinci ani, cu 38.477 de hectare, de la 6.544.588 hectare in 2014, la 6.583.065 hectare la finalul anului 2018, se arata intr-un comunicat de presa al Regiei Nationale a Padurilor (RNP) - Romsilva, care citeaza datele oficiale ale Institutului…

- Incendiile de vegetatie din Rusia au afectat 2,3 milioane de hectare de padure, potrivit Agentiei Forestiere Federale, care a precizat ca nu este totusi vorba de o situatie de criza, deoarece suprafata arsa este de doua ori mai mica decat cea din anul 2018, relateaza EFE."Avem mai multe incendii…

- Astazi, la Iasi, a fost semnat acordul de parteneriat intre Consiliul Judetean si Primaria comunei Miroslava pentru infiintarea unor parcuri industriale. La Miroslava functioneaza deja unul, pe o suprafata de 46 de hectare. Un al doilea parc, ce va avea o suprafata de 25 de hectare, urmeaza sa fie infiintat.…

- Ziarul Unirea Județul Alba este mai MIC cu o suprafața de 87 de hectare. Cum s-a intamplat acest lucru Județul Alba A PIERDUT o suprafața de 87 de hectare. Zona a ajuns in administrarea unei comune din Valcea In urma actualizarii limitei administrative dintre localitațile Voineasa din județul Valcea…