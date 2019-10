Stiri pe aceeasi tema

- Construirea Aeroportului Internațional Brașov – Ghimbav (AIBG) atrage atenția marilor companii aeriene ale lumii. O delegație din cadrul Grupului Lufthansa avandu-i in componența pe Peter Pullem, directorul pentru Europa Centrala, de Est și de Sud-Est, și Zlatko Zlatic, directorul general pe Romania…

- Targul economic 'Rivulus Dominarum', aflat la cea de-a 27-a editie a adunat la standuri peste 80 de firme din tara si strainatate, acoperind domenii economice diverse, de la bunuri de larg consum, mobila, incaltaminte, imbracaminte, bunuri de manufactura si industriale. In cuvantul adresat participantilor,…

- „Am discutat și domnul președinte Orban și cu ceilalți lideri de partid legat de moțiune. Moțiunea intra in linie dreapta. Toți parlamentarii, senatorii și deputații PMP, au semnat moțiunea. Susținem ca este momentul potrivit ca Romania sa aiba un nou guvern, un nou prim-ministru, fie el și pentru…

- Potrivit unui comunicat al ambasadei, George Maior saluta anunțul facut de fondatorul companiei Tesla, Elon Musk, de a intra pe piața din Romania "Anunțul fondatorului companiei americane Tesla, Elon Musk privind perspectivele de intrare pe piața romaneasca este o veste excelenta in contextul…

- GoTech World (denumit anterior Internet & Mobile World), casa economiei digitale din Europa Centrala și de Est și unul din cele mai mari evenimente de business, da startul celei de-a 8-a ediții, pe 2-3 octombrie, la Romexpo și propune un line-up de speakeri internaționali de excepție, din companii de…

- Principalele monede din Europa Centrala se vor aprecia fata de moneda europeana in urmatoarele 12 luni, potrivit unui studiu realizat de Reuters, pe cand leul ar putea pierde in jur de 1,6% din valoare, potrivit Mediafax.Depecierea leului din urmatoarele 12 lui este pusa de analiștii chestionați…

- "As dori sa raspund acum la mai multe intrebari pe care le-am primit de vineri, mai ales la intrebarea 'de ce?'. In primul rand rand, de 23 de ani Uniunea are un candidat la functia de presedinte a Romaniei, deoarece avem o viziune foarte clara privind activitatea si prioritatile pe care presedintele…

- Divizia Pepcor Europa cuprinde lanturile de magazine Poundland din Marea Britanie si Pepco din Europa Centrala si de Sud-Est. 'Analizam toate optiunile dar inca nu am luat o decizie', a raspuns du Preez cand a fost intrebat de jurnalisti daca ia in considerare listarea la bursa. Miercuri, Steinhoff…