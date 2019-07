Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, la solicitarea Directiei Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a fost convocata, la Prefectura, o sedinta in care directorul DSVSA Brasov, Dorin Enache, a propus ca masuri imediate stabilirea zonelor de protectie si supraveghere si instalarea unui punct de control…

- Suspiciune de pesta porcina africana in doua comune din Argeș. Este vorba despre comunele Maracineni și Dambovicioara. Echipe ale Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Argeș au fost astazi la fața locului pentru a preleva probe. Se așteapta confirmarea de la București.…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor recomanda populatiei ca, in perioadele cu temperaturi ridicate, sa acorde atentie modului in care pastreaza sau prepara alimentele si a locurilor de unde acestea sunt cumparate.

- Prefectura a fost informata de existența unui nou focar de pesta porcina africana (PPA) pe teritoriul județului Botoșani de catre directorul adjunct de la Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA).

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba recomanda populației ca in perioadele cu temperaturi ridicate sa acorde atenție modului in care pastreaza ... The post DSVSA Alba: Recomandari pentru evitarea apariției toxiinfecțiilor alimentare in perioadele cu temperaturi ridicate…

- Un urs a ajuns din padure in zona turistica Fundata, chiar in centrul localitații Șirnea. Jandarmii au intervenit imediat și au incercat sa sperie animalul, dar acesta s-a urcat intr-un copac aflat langa o școala și langa o biserica. ”Este prezent la fața locului un echipaj de la Postul de…

- Cum deosebim alimentele alterate, pastrate in conditii improprii sau care au iesit din garantie, de cele bune pentru consum - aceasta a fost tema discutiilor gazduite ieri de Prefectura ieseana. Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor, ai Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta…

- Un focar de scrapie a fost descoperit in județul Hunedoara. Este o boala ce afecteaza ovinele. Autoritatea Naționala Sanitara și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat ca este monitorizata circulația mieilor destinați sacrificarii. ”Avand in vedere confirmarea scrapiei in judetele Argeș,…