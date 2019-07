Stiri pe aceeasi tema

- George Scripcaru, primarul Brașovului, a fost achitat, luni, de Tribunalul Brașov, intr-un dosar in care a fost judecat pentru fapte de corupție. Decizia nu este definitiva și poate fi atacata in termen de 10 zile de la comunicare.Primarul a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru…

- Magistratii de la Curtea de Apel Constanta au respins apelul formulat de inculpatul Z.R.A. si partea civila S.I. impotriva sentintei pronuntate de Tribunalul Constanta in luna februarie. Pe 30 mai 2019, decizia definitiva il trimite pe inculpat intr un centru de detentie, pentru 6 ani. Inculpatul minor…

- Decizie definitiva ICCJ pentru Liviu Dragnea. Sentinta in dosarul angajarilor fictive Adrian Toni Neacșu, avocatul Olguței Șefu din dosar, spune ca exista și posibilitatea amanarii sentinței, dar parerea lui este ca o decizie definitiva va fi data astazi. Despre posibilitatea rejudecarii in cazul…

- In dosarul unui cunoscut braconierul de artefacte dacice, Curtea de Apel Alba a dat sentința definitiva. Va plati și pentru faptele pe care le-a comis in trecut Unul dintre cei mai cunoscuti braconieri de comori dacice din Muntii Orastiei, Adrian Stoicoi, zis „Adi Bocseru”, a fost condamnat la patru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, sentinta definitiva in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa. Tariceanu a fost acuzat de procurorii DNA ca a mintit in declaratiile date ca martor in dosarul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, sentinta definitiva in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa.

- Fostul șef ANAF Sorin Blejnar a fost achitat de ICCJ, luni, in dosarul Motorina, in care a fost condamnat in prima instanța la 5 ani de inchisoare cu executare. Decizia este definitiva. Blejnar a fost achitat și pentru acuzația de ...

- Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au decis sa amane pentru data de 22 aprilie decizia definitiva in dosarul președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care a fost achitat in prima instanța. La ultimul termen, procurorii au cerut rejudecarea procesului.In ultimul cuvant…