Brasov: Primarul Decebal Fagadau a semnat actul constitutiv si statutul Asociatiei Axa de Dezvoltare Brasov-Bucuresti-Constanta (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Sotia lui Viorel Lis, fost primar al municipiului Bucuresti, Oana Lacramioara Lis, nascuta in Constanta, in calitate de asociat unic al societatii Atractiv Trading SRL, a luat o decizie importanta. Astfel, societatea va avea sediul social in Bucuresti, Calea Calarasilor. Adina Dorica Costache a fost…

- Politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul I.P.J. Constanta au desfasurat la data de 5 septembrie a.c., activitati de prevenire a furturilor din locuinte, pe raza municipiului Constanta. Activitatea are rolul de a preveni cetatenii sa ajunga victimele unor astfel de fapte,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a continuat, marți seara, seria de atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Intr-un interviu pentru TVR 1, Firea a reiterat faptul ca nu a beneficiat de sprijinul lui Dragnea pentru proiectele primariei și a vorbit și despre cum erau facute numirile in Guvern. …

- Demararea la nivel national a programelor cu fonduri europene a reprezentat pentru RAJA SA un pas spre viitor, constituind premisele unei dezvoltari regionale, structurale si economice, dar si a unui mediu mai bun, transmit reprezentantii SC RAJA SA."Compania noastra s a implicat in mod semnificativ…

- Orasul constantean Harsova a gazduit editia a 17 a a "Cupei Harsovaldquo; la Taekwondo WT, o intrecere la care au participat in jur de 400 de sportivi de la 16 cluburi din Botosani, Focsani, Galati, Bucuresti, Constanta, Harsova si Mihail Kogalniceanu. Competitia a avut doua sectiuni, Cupa Harsova pentru…

- Soferii care se deplaseaza duminica pe Autostrada A2 trebuie sa se inarmeze cu rabdare. Pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta valorile de trafic sunt ridicate pe sensul de mers catre Capitala. Pe celalalt sens, nu sunt semnalate probleme deosebite de fluenta, traficul fiind normal.Totodata, o…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe bulevardul Ferdinand din Constanta, zona teatrului de Stat. Din primele informatii, un motociclist a fost ranit in urma evenimentului rutier. Un autoturism inmatriculat in Bucuresti a fost implicat in coliziune. ...

- Intamplari bizare si nemaiauzite vreodata au loc la Constanta.Una dintre ele a avut loc, in urma cu putin timp, la o terasa din Portul Tomis din Constanta.Acolo, trei copii, cu varste cuprinse intre 8 si 10 ani, si o femeie au fost atacati de o pisica in timp ce serveau masa la o terasa impreuna cu…