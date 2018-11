Stiri pe aceeasi tema

- Daca tot anul trecut s-au inregistrat 419.192 de vizite, anul acesta pragul de turiști a fost depașit. Deși suntem in luna noiembrie, nu mai puțin de 421.494 de persoane au vizitat cetatea. Potrivit cifrelor oficiale, la sfarșitul lunii octombrie 2018, erau inregistrați 279.620 de turiști adulți și…

- Elevii si prescolarii din judetul Buzau nu vor merge la cursuri vineri, 5 octombrie, data care coincide cu Ziua Mondiala a Educatiei. Nu doar elevii din Buzau se vor bucura ca vor ramane acasa vineri, ci si elevii si prescolarii din Bucuresti, Giurgiu, Braila, Brasov si Arad.

- Pasionatii de filme horror si fantasy vor putea sa vada, in cadrul Dracula Film Festival, cele mai noi si apreciate productii de gen ale anului 2018, patru dintre acestea fiind proiectate in premiera nationala in cadrul evenimentului. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de organizatorii evenimentului,…

- Un tragic accident feroviar s-a petrecut, azi-noapte, în jurul orei 00:30, în localitatea Cristeștii Ciceului. Un barbat a fost lovit de tren și, cu toate eforturile depuse de medici, acesta nu a mai putut fi salvat.

- Dinspre Partidul Social Democrat vin, in ultima vreme, tot felul de vești interesante. Evident ca subiectele care țin de guvernarea țarii sunt cele mai importante, iar conflictele la varf aduc un element de atractivitate greu de egalat. Nu vom duce lipsa de asemenea discuții, in urmatoarele luni. Ar…

- Partidele primei etape a editiei de campionat 2018-2019 a Ligii a IV-a Inter Conti se vor disputa duminica, 2 septembrie, cu incepere de la ora 13.00, noutatea fiind aceea ca meciurile echipelor de seniori nu vor mai fi precedate de jocurile grupelor de juniori A1. In viitorul sezon se vor afla pe ...

- "Eu am vazut ca inclusiv lideri de la PSD si chiar domnul Dragnea se plangeau ca domnul Iohannis nu-si joca rolul de mediator. Dar hai sa-l lase PSD pe domnul Iohannis sa-si joace rolul de mediator, rolul care e prevazut in Constitutie, sa trimita la plimbare pseudoguvernul pe care il avem acum si…

- Oficiali din Departamentul Apararii a SUA au anulat o parada militara planuita a fi organizata odata cu Ziua Veteranilor prin care dorea sa se marcheze 100 de ani de la sfarsitul Primului Razboi Mondial, relateaza BBC.