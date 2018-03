Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit, pe parcursul zilei de marti, pentru a scoate apa din mai multe gospodarii si pentru a elibera unele cai de acces catre locuinte, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita.

- Un numar de 60 de gospodarii din satul Acris, comuna Vama Buzaului, au fost inundate marti seara, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja. ''Se pare ca apa a patruns si in alte 10 subsoluri. Pentru evacuarea apei din subsoluri intervin…

- Mai multe gospodarii au fost afectate de apa acumulata de pe versanti intr-o localitate din Olt. Pompierii au evacuat, timp de cateva ore, apa din curti. Mai multe gospodarii au fost inundate, iar intr-una dintre aceste apa a intrat și in casa. Voluntarii serviciului local de urgența, impreuna cu pompierii…

- Un numar de 60 de gospodarii din satul Acris, comuna Vama Buzaului, au fost inundate marti seara, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja. ''Se pare ca apa a patruns si in alte 10 subsoluri. Pentru evacuarea apei…

- Trei gospodarii au fost inundate marti in comuna Barasti, unde pompierii au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat ca marti seara, timp de trei ore, pompieri de la statia…

- Doua gospodarii si o benzinarie au fost inundate, marti dupa-amiaza, in comuna prahoveana Barcanesti, pompierii actionand la fata locului pentru evacuarea apei. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, in aceeasi zona carosabilul…

- Pompierii din judetul Neamt au intervenit, marti, pentru degajarea unui copac care a cazut peste o retea electrica, pe fondul fenomenelor meteo defavorabile, a anuntat ofiterul de relatii publice al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Catalin Leonte. Potrivit acestuia, evenimentul s-a…

- Mai multe gospodarii din trei localitati argesene au fost inundate, marti, in urma precipitatiilor abundente, pompierii intervenind pentru evacuarea apei. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, interventiile au loc in comunele Bradu, Calinesti si Stalpeni.…

- Electrica anunța intreruperea alimentarii cu energie electrica in municipiul Turda, in zilele de 12, 13, 14 și 28 martie 2018. Data intreruperii: 12-14.03.2018 Localitatea Turda, str. Bercului, str. Bistriței, str. Vulcan.

- Mai multe gospodarii din Teleorman au fost inundate, miercuri, dupa topirea zapezii, iar pompierii actioneaza cu motopompe pentru a scoate apa din curti si case, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''In localitatea Furculesti,…

- Mai multe gospodarii din Teleorman au fost inundate, miercuri, dupa topirea zapezii, iar pompierii actioneaza cu motopompe pentru a scoate apa din curti si case, se arata intr-o informare a Inspectoratului...

- In ultimele ore, avariile la rețeaua electrica au afectat trei localitați din Prahova, in total peste 900 de abonați ramanand, unii chiar de luni seara, fara alimentare cu energie electrica, in condițiile in care in județ sunt valabile avertizari meteo de ninsori abundente, viscol și ger. Prima defecțiune…

- Peste 700 de familii din comunele Cernatesti, Brabova si Gogosu erau luni dupa-amiaza fara energie electrica in urma avariilor la retelele de tensiune cauzate de ninsorile abundente si viscol, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj. Potrivit sursei mentionate,…

- Echipajele SMURD au intervenit la 28 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, la 4 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu autoscara mecanica de la Detașamentul de Pompieri Campulung a intervenit in localitatea Valea Mare Pravaț, in sprijinul…

- Duminica dimineața, la ora 7:30 s-a dat alarma in orașul aradean Pecica, unde o cladire cu funcții mixte – casa de locuit și bar – a ars din temelii. Au intervenit Detașamentul de Pompieri Arad și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Pecica, in momentul sosirii pompierilor, incendiul manifestandu-se…

- Peste 30 curti si anexe gospodaresti, 400 de metri de strazi comunale, baza sportiva a unei scoli si sase hectare de teren arabil au fost inundate intr-o localitate din judetul Teleorman deoarece din cauza precipitatiilor din ultima perioada un rau s-a revarsat. In zona au actionat aproape 40 de…

- Doua echipaje de pompieri din cadrul Secției Mediaș impreuna cu un echipaj SMURD și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența al comunei Micasasa, au intervenit, in aceasta dimineața, in jurul orei 02.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la mai mulți baloți de fan, pe raza localitații Cheslar.…

- Doua localitati din judetul Botosani erau nealimentate, vineri dimineata, cu energie electrica, ca urmare a unor avarii aparute la retelele electrice pe fondul conditiilor meteo nefavorabile. Potrivit sefului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Cristian Amarandei,…

- Patru persoane au fost ranite duminica seara in urma unui accident, care a avut loc intre doua autoturisme pe DN1 la iesirea din localitatea Vladeni spre Persani, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja.Potrivit sursei citate,…

- Patru persoane au fost ranite duminica seara in urma unui accident, care a avut loc intre doua autoturisme pe DN1 la iesirea din localitatea Vladeni spre Persani, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja.Potrivit sursei citate,…

- Politistii Serviciului Ordine Publica si cei ai Sectiei 2 Politie Rurala Gugesti, insotiti de specialisti ai S.C. Electrica S.A Focsani, au derulat actiuni pentru prevenirea si combaterea sustragerii de energie electrica in comuna Slobozia Bradului, judetul Vrancea. In urma legitimarii a 35…

- Accident intre un tir și o duba pe DN1, intre localitatile Codlea si Vladeni. Doua persoane sunt incarcerate, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Pasagerul din duba este inconstient. Se deplaseaza la locul accidentului 1 echipaj…

- Accident intre un tir si un microbuz pe DN1, intre localitatile Codlea si Vladeni. Doua persoane sunt incarcerate, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. The post Accident pe DN1. Dupa persoane sunt incarcerate appeared first on .

- În consecința ninsorilor de acum doua zile, 11 sate din trei raioane ramâneau azi-dimineața fara curent electric. Este vorba despre localitați din raioanele Caușeni, Anenii Noi și Ștefan Voda, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. De…

- Patru localitati harghitene sunt nealimentate cu energie electrica, sâmbata dimineata, din cauza caderilor de zapada din timpul noptii, care au afectat liniile electrice, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Alina Ciobotariu. Este vorba de satul Izvoarele,…

- Peste 40 de localitati din judetul Tulcea nu au energie electrica de aproape 24 de ore, din cauza viscolului care a afectat reteaua de electricitate, a anuntat vineri Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Printre cele 42 de localitati din judetul Tulcea care nu sunt alimentate…

- O singura localitate din judet este alimentata partial cu energie electrica, iar pe drumurile judetene si nationale se circula in conditii de iarna, a declarat vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Catalin Sion. Potrivit sursei citate,…

- Un barbat in varsta de 51 de ani din comuna brasoveana Tarlungeni a decedat joi seara, in urma unui incendiu declansat in casa in care statea impreuna cu mama sa, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Din primele informatii se pare ca barbatul avea probleme…

- Premierul interimar Mihai-Viorel Fifor a convocat o videoconferinta cu prefectii din judetele afectate in ultimele ore de fenomenele meteorologice periculoase. Pentru ca si Buzaul a fost afectat de fenomenele meteo, a fost nevoie ca si prefectul Carmen Ichim si membrii Comitetului Judetean pentru Situatii…

- Un numar de 50 de localitati din judetul Brasov erau nealimentate cu energie electrica, joi, la ora 12,00, din cauza ninsorii si viscolului, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Totodata, patru scoli din mediul…

- La nivelul judetului Valcea s-au inregistrat, in perioada 17 ianuarie, ora 21.00 – 18 ianuarie, ora 7.00, precipitatii sub forma de ploaie si ninsoare, care au afectat o serie de retele de energie electrica. Avarii s-au inregistrat la: – LEA ...

- UPDATE Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat joi ca alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta din cauza viscolului in 132 de localitati din 13 judete, fiind afectati 32.000 de consumatori. 'Suntem in fata primului episod de iarna mai serios. (...) In aceasta noapte,…

- Aproape 23.000 de consumatori din 16 localitati din judetul Brasov sunt joi fara electricitate, ca urmare a avariilor provocate de ninsorile abundente si viscol, potrivit autoritatilor locale. Purtatorul de cuvant al ISU Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, a transmis ca un numar de 16 localitati,…

- Peste 16.000 de abonati din 31 de localitati din judet nu au energie electrica din cauza conditiilor meterologice nefavorabile, au anuntat, joi dimineata, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. Potrivit informarii distribuitorului de energie electrica, sapte…

- Un numar de 21 de localitati din judetul Galati au ramas joi fara energie electrica in urma viscolului din cursul noptii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita. Potrivit oficialului citat, au fost avariate 90 de puncte de transformare,…

- Din cauza ninsorilor abundente de noaptea trecuta, in judetul Bacau au aparut avarii la reteaua de alimentare cu energie electrica. Potrivit purtatorului de cuvint al E.ON Moldova, Cornel Zait, in acest moment circa 6.000 de consumatori din zona Comanesti – Moinesti – Poiana Sarata sunt nealimentati.…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, Ciprian Sfreja, incidentul a avut loc pe starda Mare din localitatea Zarnesti, unde soferul unei cisterne incarcate cu benzina si motorina ar fi pierdut controlul volanului si a intrat in gardul unei case. Autospeciala…

- O explozie s-a produs in noaptea de Anul Nou, intr-o locuința (apartament dintr-o casa) de pe strada Avram Iancu, de la o soba pe gaze. Deflagrația s-a produs in jurul orelor 2.00. La fata locului au intervenit o autospeciala cu apa si spuma si un echipaj SMURD. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- O explozie, care nu a fost urmata de incendiu, a avut loc in noaptea de Anul Nou, in jurul orei 2,00, intr-o locuinta din Brasov, un barbat fiind ranit si cu arsuri de gradul unu, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, potrivit…

- O teava de gaz e a fost fisurata duminica dimineata in localitatea Cosoveni din judetul Dolj, in urma unui accident rutier pe DN 6, in care au fost implicate doua masini, iar o persoana a fost ranita. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care intervin pentru a preveni producerea unei explozii,…

- Doua autoturisme au ieșit in decor, miercuri dupa-masa, pe DN 1, intre localitațile Codlea și Ghimbav, din județul Brașov. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, cei doi conducatori auto nu au suferit rani grave și au refuzat transportul…

- Doua persoane au fost grav ranite, marti seara, intr-un accident petrecut la iesire din Brasov spre localitatea Sanpetru, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rostogolit pe sosea din cauza vitezei excesive, oprindu-se pe plafon. Potrivit purtatorulu ide cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Cladirile foarte vechi, in special cele din Centrul Istoric al Brașovului, constituie un real pericol pentru trecatorii care tranziteaza zonele, riscand in orice moment sa fie raniți de bucațile de tencuiala sau țiglele care se desprind. Asta s-a intamplat sambata, cand s-au desprins cateva țigle de…

- Un puternic incendiu a cuprins o casa de vacanta din localitatea Brebu, judetul Prahova, fiind cuprinsa intreaga locuinta, anexele si un autoturism. Doua persoane care se aflau in interior au reusit sa iasa inainte de generalizarea incendiului, iar peste 30 de pompieri s-au luptat cu focul mai bine…

- Un accident foarte grav a avut loc sambata, pe DN11, la Harman, in jurul orei 15.00. Patru autoturisme au fost implicate in accident și au rezultat șase victime. Printre ele se numara și doi copii, scrie newsbv.ro. Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brașov,…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului. UPDATE 1: Inca o persoana implicata in accidentul rutier…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a precizat ca, din nefericire, a fost declarat decesul celei de-a patra victime. Persoanele decedate in acest accident sunt doi barbați, o femeie și un copil. Alte doua victime sunt conștiente,…

- Patru persoane au decedat, sambata, in urma unui accident rutier petrecut pe DN 11 Brasov - Targu-Secuiesc, la intrarea in localitatea brasoveana Harman, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Printre persoanele decedate se…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru autovehicule, circulatia pe DN11 E574 Brasov ndash; Targu Secuiesc este oprita pe ambele sensuri la km 6, intre Brasov si Harman.Cinci persoane, dintre care doi…