- Stratul de zapada nou depus in statiunile montane Predeal si Poiana Brasov, in urma ninsorilor cazute in ultimele zile, depaseste 30 de centimetri, iar conditiile de schiat sunt foarte bune pe...

- Cel mai mare strat de zapada din judet, de peste doi metri si jumatate, se inregistreaza la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, unde riscul de producere de avalanse este insemnat, de gradul trei din cinci, au informat miercuri meteorologii. Stratul de zapada masoara 252…

- Vremea in Bucuresti se va inrautati incepand cu a doua parte a zilei de joi, iar din orele serii ninsoarea va deveni abundenta si rafalele vantului vor fi de 45 - 50 kilometri/ora si temporar peste 55 kilometri/ora, viscolind zapada si diminuand vizibilitatea, potrivit prognozei meteo pentru Capitala,…

- Un nou ciclon de aer rece va lovi Romania, in zilele urmatoare. Țara noastra se afla sub avertizare meteo de cod galben de ninsori, polei si ger, iar vremea este deosebit de rece in cea mai mare parte a tarii.

- Ninsorile i-au pus la lucru și pe oamenii de la sate. La nord, unde stratul de zapada atinge 25 de centimetri, gospodarii au curațat omatul din fața porților. Satenii nu se asteptau ca ninsorile prognozate pentru mijlocul lunii martie vor fi atat de puternice.

- Pe drumurile nationale si cele de legatura intre localitati se circula in conditii de iarna. In cateva localitati s-au inregistrat deconectari de energie electrica din cauza depunerilor de lapovita pe firele electrice. Pe parcursul noptii spre duminica in tara au cazut ploi, lapovita si ninsori, iar…

- Ninsorile abundente au pus stapanire pe sudul si sud-estul Ucrainei. Meterologii au anuntat ca, in urmatoarele trei zile, in anume regiuni, stratul de zapada va atinge 50 de centimetri.Noaptea, temperaturile vor scadea pana la minus 14 grade.

- Cota 2000 Transfagarașan este de 229 centimetri, iar riscul de avalanșa este de gradul 4 (mare) la altitudini de peste 1800 metri și gradul 3 (insemnat) sub aceasta altitudine, potrivit directorului Salvamont Arges, Ion Sanduloiu. In continuare toate traseele montane din judetul Arges…

- Salvamontistii avertizeaza ca iarna se intoarce in forta in munti, iar stratul nou de zapada depus in perioada urmatoare poate atinge si jumatate de metru. Intrucat exista riscul producerii unor avalanse, turistii sunt sfatuiti sa se informeze.

- Starea partiilor de la Sureanu, in Muntii Sebesului, este "excelenta", zapada fiind "abundenta", conditii "neasteptat de bune" fiind, la acest sfarsit de saptamana, si la Arieseni, in Muntii Apuseni, potrivit monitorului de schi Rares Tileaga. Astfel, la Sureanu, pe domeniul schiabil situat la cea mai…

- Ploile torentiale din ultimele zile au provocat inundatii in Romania. 71 de localitati din 15 judete au fost afectate. Circulatia rutiera pe mai multe segmente de drum national a fost deviata din cauza apei acumulate pe carosabil.

- Toate traseele montane din judetul Arges raman inchise. "In acest moment, stratul de zapada (...) ajunge la 229 de centimetri, iar riscul de avalansa este de gradul 4 (mare) la altitudini de peste 1800 metri si de gradul 3 (insemnat) sub aceasta altitudine. (...) Pe versanti sunt zone intinse…

- La altitudini de peste 1.800 de metri, in timpul zilei, sub actiunea insolatiei si a temperaturilor relativ ridicate, stratul de zapada va continua sa se taseze si sa se umezeasca in partea superioara. „Pe pante suficient de inclinate, stratul umezit de la suprafata poate aluneca in timpul…

- Ninsorile au pus stapanire pe nord-estul Statelor Unite. Stratul de zapada a depasit 60 de centimetri, iar vantul puternic a rupt zeci de copaci si linii de electricitate. Peste doua milioane de locuitori din mai multe state au ramas fara electricitate.

- Stratul de zapada este suficient de consistent pe partiile din Predeal si Poiana Brasov pentru a asigura conditii foarte bune de schiat, cu toate ca temperaturile au crescut cu cateva grade in...

- Turistii sunt asteptati sambata la Ranca, unde va avea loc un nou concurs la schi. Este vorba de Cupa Petrom la schi. Sabin Cornoiu, directorul Salvamont Gorj, a preciat ca este o actiune care are ca scop promovarea statiunii turistice Ranca. Sabin Cornoiu spera ca stratul de zapada sa se mentina in…

- Stratul de zapada este suficient de consistent pe partiile din Predeal si Poiana Brasov pentru a asigura conditii foarte bune de schiat, cu toate ca temperaturile au crescut cu cateva grade in ultimele zile. ''La Predeal se schiaza in conditii foarte bune, iar instalatiile de transport…

- "Politistii Brigazii Rutiere recomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta, sa adapteze in permanenta viteza la conditiile meteo rutiere si a unui carosabil acoperit, sa pastreze o distanta suficienta pentru a putea frana in conditii de siguranta, sa nu bruscheze comenzile autoturismului,…

- Cateva zeci de milioane de euro au fost investite, in ultimii ani, in domeniul schiabil din Poiana Brașov, numarul celor care au ales sa schieze aici crescand considerabil. De exemplu, numai in 2017 instalațiile din Poiana Brașov au intregistrat peste 2,3 milioane de urcari.

- Vremea a fost deosebit de rece, geroasa noaptea și dimineața. Cerul a fost temporar noros. Vantul a suflat slab, la moderat, cu intensificari, in zona montana inalta de pana la 65 km/h (Vf. Iezer). Temperaturile maxime, in cursul zilei au avut valori cuprinse intre -5 grade Celsius (Targu Lapuș, Ocna…

- Gerul va persista in urmatoarele zile in Bucuresti, iar ninsoarea va deveni abundenta incepand de luni seara, in timp ce temperaturile minime vor ajunge si la minus 18 grade Celsius, conform prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 26 februarie…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul Meteorologie si Hidrologie local, in perioada 26 - 27 februarie 2018, intreg teritoriul acestei tari va fi afectat…

- SCOLI INCHISE. Gabriela Firea a explicat ca a preferat sa ia aceste masuri preventiv, chair daca fenomenele meteo nu vor fi extreme, decat sa nu intervina si sa se intample accidente, atat din cauza ninsorilor, cat si a gerului. Va fi viscol pana marti, iar stratul de zapada se va apropia…

- Toate partiile din statiunile montane ale judetului Hunedoara ofera conditii excelente pentru schi, stratul de zapada pe domeniile schiabile din Straja, Parang si Rausor fiind cuprins intre 35 si 40 de centimetri, tot aici urmand sa aiba loc mai multe competitii pentru amatori. "In cursul acestei saptamani…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere de avalanse in muntii Bucegi si Fagaras, atat la inaltimi mai mari, dar si mai mici de 1.800 de metri. Stratul de zapada a crescut in ultimele 24 de ore cu pana la sapte centimetri in masivele Bucegi si Fagaras. Astfel, cel mai mare strat de…

- Toate partiile din judetul Harghita, chiar si cele care se afla la altitudini mai mici, sunt perfect functionale, stratul de zapada fiind consistent, de cel putin 60 centrimetri, a declarat vineri, pentru AGERPRES, seful Serviciului Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judetean Harghita, Fekete Ors. Potrivit…

- Peste 700 de kilometri de ambuteiaje, autobuze retrase in garaje in perioada de varf a traficului si trenuri intarziate. Sunt efectele iernii care s-a instalat in jumatatea de nord al Frantei.

- Peste 700 de kilometri de ambuteiaje, autobuze retrase in garaje in perioada de varf a traficului si trenuri intarziate. Sunt efectele iernii care s-a instalat in jumatatea de nord al Frantei. Cea mai afectata este regiunea capitalei. Stratul de zapada nu depaseste cativa centimetri, dar este un fenomen…

- Stratul de zapada a ajuns luni la 43 centimetri, provocand anularea a 100 de zboruri pe aeroporturile din Moscova si ambuteiaje pe multe artere ale capitalei, in conditiile in care termometrele indicau o temperatura de -13 grade Celsius. "Este pentru prima data intr-o suta de ani cand avem atat de…

- Speedflying-ul este un nou sport pe care turistii din Poiana Brasov se aventureaza sa-l practice pe partiile de schi, unde este interzis. Salvamontistii si politistii locali fac apel la cei care practica acest sport sa inceteze sa puna...

- Administratia Publica locala a decis sa introduca un Regulament de Conduita adresat utilizatorilor de partii din Poiana Brasov, astfel ca Serviciul Public Local Salvamont si Politia Locala Brasov au un semnat de curand un parteneriat in vederea mentinerii unui climat de siguranta si civilizatie…

- Riscul de producere a avalanselor la Balea Lac, in Muntii Fagaras, este de gradul patru, pe o scala de la unu la cinci, in contextul in care stratul de zapada este aproape de doi metri. Meteorologii au anuntat, luni, același risc si pentru Muntii Bucegi. Potrivit meteorologilor, stratul de zapada a…

- Se schiaza in condiții de ninsoare abundenta pe toate partiile din Poiana Brasov, potrivit purtatorului de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea. Din cauza ninsorii care nu a incetat de ieri seara, exista riscul formarii de troiene. Partiile de schi au ramas insa deschise, chiar și in…

- Zapada este din belsug, iar privelistea pare cu adevarat desprinsa dintr-un basm, spun turistii care ajung sa se bucure de iarna aici, pe domeniul schiabil Transalpina. La peste 1300 de m altitudine , profesionistii in sporturi de iarna se considera cu adevarat rasfatati. Stratul de zapada…

- Pe partia Clabucet din Predeal se vor desfasura la acest sfarsit de saptamana mai multe jocuri sportive si concursuri in cadrul evenimentelor Ski Test Day si Winter Tour. „Vor fi multe concursuri, jocurii sportive, de la sarituri cu placa, la schiat peste obstascole, turul partiei si altele. La baza…

- Daca doriți sa va petreceți zilele libere de la sfarșitul saptamanii la poalele munților, zona Brașovului poate fi cea mai buna alegere pentru a va bucura cu adevarat de aerul curat și pentru a va relaxa și distra pe cinste. Pe partia Clabucet din Predeal se vor desfasura diverse jocuri sportive și…

- Iarna pare sa-si fi intrat deplin in drepturi in Maramures. La Cavnic a inceput sa ninga inca din cursul zilei de joi, 18 ianuarie, iar in aceasta dimineata stratul de zapada depaseste peste 30 de centimetri. Primarul orasului a postat pe pagina personala de pe o retea de socializare un mesaj catre…

- Zapada și neatenția era sa ii coste scump pe doi soți din localitatea Leordina, județul Maramureș. Barbatul a pierdut controlul volanului și au ajuns cu mașina in apa. Un cuplu din localitatea Leordina a fost la un pas de tragedie in aceasta seara. Ei se indreptau spre un spital din Targu Mureș, insa…

- Partii de schi: Județul Brașov Foto: Arhiva / pixabay.com Toate pârtiile din Poiana Brașov sunt deschise și se schiaza în condiții foarte bune. Temperatura variaza între -2 și plus 2 grade iar stratul de zapada masoara 70 de centimetrii în vârful masivului Postavaru…

- torilor acesteia. „Am profitat de racirea vremii si am repus in functiune tunurile de zapada. (…) Ieri dupa-amiaza (luni – n.r.) am reusit sa redeschidem partia mica, iar conditiile de schi sunt foarte bune, stratul de zapada masoara peste 30 de centimetri, iar tunurile de zapada lucreaza incontinuu.…

- Pe majoritatea drumurilor naționale administrate de Sectia de Drumuri Nationale Targu-Jiu se circula in condiții de carosabil curat și umed. Exceptie fac: DN 67 C Novaci-Ranca, unde se inregistreaza zapada tocata 1-2 centimetri. Se acționeaza cu material antiderapant și utilaje cu lama, respectiv DN…

- Partia mica de schi din statiunea Sugas Bai, aflata la aproape zece kilometri de municipiul Sfantu Gheorghe, a fost redeschisa publicului, stratul de zapada masurand in prezent peste 30 de centimetri, potrivit administratorilor acesteia. "Am profitat de racirea vremii si am repus in functiune…

- Peste doua mii de turisti sunt asteptati, la acest sfarsit de saptamana, in statiunile Straja si Parang, din judetul Hunedoara, atrasi de calitatea partiilor de schi, stratul de zapada batatorita fiind intre 25 si 30 de centimetri. In statiunea Straja, se poate schia pe toate partiile, cu exceptia celei…

- Cel putin doua mii de turisti sunt asteptati, la acest sfarsit de saptamana, in statiunile Straja si Parang, din judetul Hunedoara, atrasi de calitatea partiilor de schi, stratul de zapada batatorita fiind intre 25 si 30 de centimetri. In statiunea Straja, se poate schia pe toate partiile,…

- De luni pana joi, se consuma mai putine puncte de pe cartela de transport pe cablu (skipass-uri). Astfel, pentru telecabina Capra Neagra si telegondola, pentru fiecare urcare, in loc de 6 puncte, se vor scadea 5, pentru telecabina Kanzel, in loc de 5 se vor scadea 4, pentru telescaun Ruia, se vor scadea…

- In acest moment se schiaza in conditii foarte bune pe intreg domeniul schiabil, toate partiile fiind deschise, starea vremii este excelenta, cu soare. Stratul de zapada pe partii este de 60 de cm. Astazi sunt functionale urmatoarele instalatii pe cablu: telecabina Kanzel, telegondola, telescaunele Ruia…

- In Muntii Bucegi si in versantul nordic al Muntilor Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine, exista un risc mare de producere a avalanselor, este avertismentul meteorologilor. De asemenea, acelasi fenomen este posibil sa se produca si in zona turistica Balea Lac, acolo unde astazi stratul de zapada…

- Riscul de producere a avalanselor este insemnat in Muntii Bucegi si in Muntii Fagaras. Stratul de zapada a depasit, marti, la Balea Lac, in judetul Sibiu, 120 de centimetri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un numar de 40 de turisti s-au accidentat pe partiile din Masivul Postavaru de la inceperea sezonului de schi, numar foarte mare in conditiile in care iarna este abia la inceput, precizeaza Serviciului Public Salvamont din Poiana Brasov. In prima zi de Craciun salvamontistii din statiune au fost solicitati…

- Este risc mare de producere a avalanselor in Muntii Fagararas, unde in ultimele 24 de ore a nins, iar stratul de zapada a crescut, masurand, luni, 122 de centimetri. Si in Bucegi riscul de avalansa este insemnat, potrivit meteorologilor. Stratul de zapada a crescut cu 3-5 centimetri in zonele inalte…