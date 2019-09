Brașov, orașul Mariei. Manifestări de amploare dedicate Protectoarei Orașului Credinciosii sunt asteptati, sambata, sa o cinsteasca pe Sfanta Fecioara Maria - Ocrotitoarea orasului, a carei Nastere este praznuita in 8 septembrie, printr-o procesiune militara și religioasa deosebita. Actiunile dedicate sarbatoririi Sfintei Fecioare Maria – consacrata din 2010 drept protectoarea Brasovului, cu binecuvintarea Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane - incep de la ora 14.00, cu lansarea unui volum deosebit pentru istoria Națiunii Romane și vor continua cu o serie de ceremonialuri militare și religioase. „Datorita acestor doua evenimente… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

