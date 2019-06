Braşov: Operațiune de salvare a unor bărbați care s-au răsturnat cu barca pe râul Olt Potrivit ISU Brasov, incidentul s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, in zona pompelor, iar unul dintre cei doi barbati a reusit sa se salveze, urcandu-se in barca, si a ajuns la mal. Totodata, el l-a ancorat pe celalalt, care fusese in pericol de a se ineca, acesta ramanand blocat in barca.



Initial, pentru salvarea celui de al doilea barbat, la fata locului s-a deplasat o barca pneumatica si un echipaj al SMURD, insa, ulterior, au fost chemati in ajutor si alpinistii de la ISU Brasov, din cauza distantei mari de la mal si a curentilor puternici, potrivit sursei citate.



