- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, va merge joi in zonele afectate de inundatii, aflate la granita judetelor Covasna si Brasov, informeaza MAI intr-un comunicat transmis AGERPRES. „In momentul de fata, pompieri, jandarmi si politisti, impreuna cu voluntari de la fata locului, actioneaza pentru…

- Habitat for Humanity Romania a renovat in comuna Balcani 23 de gospodarii afectate de inundații in anul 2016. Acest lucru a fost posibil in urma unei intervenții sponsorizate de PAID – Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale. Anul acesta, Habitat for Humanity Romania va organiza o noua intervenție…

- Pompierii militari intervin miercuri seara pentru salvarea a sapte adulti si a unui copil surprinsi de ape pe o insula formata intre localitatile Sercaia si Mandra, acestea ramanand izolate in timp ce se aflau cu cele aproximativ 1.000 de oi in zona respectiva. La misiunea de salvare actioneaza mai…

- Sapte adulti si un copil au fost surprinsi de ape, miercuri seara, pe o insula formata intre localitatile Sercaia si Mandra, in judetul Bratov. Mai multe echipaje intervin pentru salvarea oamenilor, operatiunea fiind dificila.

- Noapte de foc pentru autoritati. Mai multe localitati din judetul nostru au fost afectate de inundatii. Conducerea Inspectoratului pentru situatii de Urgenta a dispus suplimentarea efectivelor de intervenție, iar prefectul Brașovului, Marian Rasaliu, a convocat Comitetul Județean…

- Hidrologii au emis, miercuri dimineata, o noua avertizare cod rosu de inundatii pentru raul Buzau, astfel ca se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol in judetele Brasov, Covasna…

- 71 de localitati din 15 judete se confrunta cu inundatii provocate de ploile din ultimele zile si de topirea masiva a zapezii. Iar riscul este in continuare extrem de mare, scrie digi24.ro.A fost prelungit codul rosu de inundatii pentru cursuri de apa din Brasov, Covasna si Buzau.

- In contextul avertizarilor hidrologice de Cod Galben si Portocaliu, pe principalele cursuri de rauri, precum si a avertizarii recente de nowcasting Cod Rosu pentru bazinele hidrografice Homorodul Mic si Homorodul Mare, din judetele Harghita si Brasov, valabila pana in aceasta seara la ora 24.00, Ministerul…

- Hidrologii au pus sub avertizare de cod portocaliu de inundatii rauri din judetele Timis, Caras Severin, Mehedinti, Dolj si Gorj, pana marti la ora 18.00. Sub cod galben de inundatii sunt rauri din 28 de judete.

- Mai multe gospodarii, terenuri, dar si doua drumuri, DN6 (E70) si DJ 503, sunt afectate de inundatii in Teleorman, cea mai grava situatie fiind in zona localitatii Draganesti Vlasca, se arata intr-un comunicat al ISU Teleorman, remis, joi, AGERPRES. Membrii Comitetului judetean pentru…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a facut noi precizari referitoare la masuri pentru plata orelor suplimentare pentru polițiști și “menținerea unui echilibru intre salarizarea jandarmilor și cea a polițiștilor”, dupa discutii cu reprezentanti ai Guvernului si ai Parlamentului. Intr-o declaratie…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, referitor la propunerea ministrului Justitiei de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de sef al DNA, ca raportul intocmit de Tudorel Toader este "foarte bine funadamentat", mentionand ca "legea e aplicabila pentru toti". …

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a venit, luni, in Parlament, pentru a da explicatii despre salariile polistilor. Intre PSD si PNL a inceput o disputa dupa ce seful Comisiei de aparare din Camera, Dorel Caprar, le-a reprosat colegilor sai ca nu merg pe teren sa vada situatia politistilor. Replica…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca in urma ninsorilor la ora actuala sunt afectate 12 localitati din sapte judete - Bacau, Dolj, Constanta, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman - mai multe sectoare de drumuri judetene si nationale au fost inchise temporar si s-a intervenit pentru…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, participa, luni, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile politice cu tema "Ministerul Afacerilor Interne - intre demnitari bine paziti, politisti nemultumiti si femei neprotejate in fata violentei", din cadrul "Orei Guvernului." "Avem o problematica larga…

- Andreea Cosma a fost chemata in audienta de ministrul de Interne, Carmen Dan. Sora lui Vlad Cosma a declarat ca a facut un apel public catre ministrul Carmen Dan, susținand ca a primit mesaje de amenințare. „Am fost chemata astazi la ora 10.00 de catre doamna ministru Carmen Dan. Ieri am facut un apel…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a criticat generalizarea situatiilor negative din Politia Romana, afirmand ca nu este corect ca greselile pe care le fac unii politisti sa afecteze intreaga institutie. Dan s-a declarat convinsa ca „in numar covarsitor” politistii sunt foarte bine pregatiti…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca i-a solicitat procurorului sef DNA sa analizeze initierea demersurilor pentru revocarea din functie a doi polițiști detașați la DNA Ploiești, cei doi aparand in inregistrarile prezentate in spațiul public de Vlad Cosma. Insa, Laura Codruța Kovesi…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri ca a facut parte din comisiile care s-au ocupat de contractele incheiate intre Tel Drum si Consiliul Judetean Teleorman, deoarece a fost consilier juridic la CJ Teleorman peste 10 ani. "Am facut o astfel de verificare, dar dumneavoastra…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat ieri, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU pe 2017, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului de personal, potrivit Agerpres. „Continuam procesul de incadrare de personal. Stiti foarte…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunțat, duminica seara, ca peste 80 de persoane au decedat, in 2017, in urma unor acte de violenta in familie. Potrivit sursei citate, numarul deceselor generate de agresiunile intrafamiliale a scazut de la 191 in 2016, la 84, anul trecut. „Ca femeie si ca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, neaga ca ar fi avut divergente personale cu fostul premier al Romaniei, Mihai Tudose, si cu fostul sef al Politiei Romane, Bogdan Despescu. Carmen Dan a declarat, duminica, intr-o emisiune la Romania TV, ca nu intelege care au fost motivele pentru care primul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a avut, astazi, 5 februarie, prima intalnire de lucru cu noul Inspector General al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), general Dan-Paul Iamandi. „Astazi am avut prima intalnire de lucru cu domnul general Dan-Paul Iamandi, noul Inspector…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a avut, luni, prima intalnire de lucru cu noul Inspector General al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), general Dan-Paul Iamandi. "La sedinta de comanda i-am transmis domnului general importanta pe care o acord institutiei pe…

- Sute de locuințe din mai multe localitați din județ vor ramane saptamana viitoare fara curent electric. Iata zonele cele mai afectate: Luni-22.01.2018 -intre 9-17: Satu Mare: Musetel D4, D6-total, Satu Mare: I. Chendi 76-142, 87-139, Lazarului-total, Satmarel-partial, Negresti-Oas: BL 38, 39,41-total,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a ajuns, vineri, la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) unde participa la o sedinta de instalare a noului inspector sef, Catalin Ionita.

- Premierul interimar, Mihai Fifor, participa, vineri, la sediul MAI, la o sedinta operativa la Centrul Operational de Comanda al ministerului, alaturi de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. Din datele centralizate la MAI pana in prezent, nu mai sunt drumuri nationale blocate, insa…

- Viscolul si zapada au lasat fara energie electrica peste 100 de localitati Zeci de mii de gospodarii din mai multe judete au ramas fara curent electric din cauza ninsorii si viscolului. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a precizat, în cadrul videoconferintei cu prefectii, organizata…

- Update Joi dimineața, la ora 6,30, un TIR a derapat și a blocat traficul rutier pe DN1 intre Predeal și Brașov. Traficul rutier se desfașoara cu mare dificultate nu doar in municipiul Brașov, ci și pe DN1, DN13, DJ 103 (Bod – Valcele). Un TIR a derapat pe DN13, in Padurea Bogații, dar nu sunt victime.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a precizat, luni, inaintea CExN al PSD, intrebata despre eventualitatea de a renunta la functie si despre rezolvarea crizei din partid, ca Guvernul este unul politic si ca asteapta decizia partidului. „Asa cum am spus si ultima data, cand am discutat…

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat duminica seara, la B1 TV, criza interna din PSD, spunand ca are doua scenarii - fie se ajunge la o "impacare rusinoasa" si Carmen Dan ramane ministru, dar atunci premierul Mihai Tudose ar fi compromis, fie Liviu Dragnea va decide sa nu o mentina pe Dan in…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a prezentat joi seara "dovada" acceptului semnat de chestorul Catalin Ionita pentru ocuparea functiei de sef al Politiei Romane, in situatia in care premierul ar fi decis sa accepte propunerea de eliberare din functie a chestorului Despescu (seful Politiei…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, dupa ce a fost audiat la Parchetul General, ca urmeaza sa faca precizari referitoare la declaratiile premierului Mihai Tudose, conform caruia nu mai poate lucra cu un ministru care il minte.

- Un polițist de la Serviciul Omoruri ataca dur ministrul de interne, Carmen Dan careia ii adreseaza o serie de intrebari, dupa scandalul in care a fost implicat polițistul-pedofil, Eugen Stan. „Doamna ministru! Dar nu vreți dumneavoastra sa facem toți un pas in spate? Ca noi ne-am saturat. Și la Gigina…

- Politistul Marian Godina o critica din nou pe Carmen Dan, care a facut o greseala marți dimineata, cand a dat declaratii cu privire la suspectul de pedofilie, angajat al Brigazii Rutiere Bucuresti.“Pana acum am decat informatiile pe care le cunoasteti si dumneavoastra, date aseara de purtatorul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca ar fi vrut sa afle mecanismele prin care un politist cu probleme comportamentele poate ramane in continuare in plan operativ, in conditiile in care colegii lui ii spuneau "violatorul", iar sefii nu au avut nicio reactie. "Nu ma interesa…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, l-a propus, marti, ca inlocuitor pentru Bogdan Despescu, actualul sef al Politiei Romane, pe Catalin Ionita, care ocupa acum functia de director general al Directiei Generale Anticoruptie (DGA).

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, trebuie sa demisioneze pentru modul in care a fost gestionata gasirea pedofilului din Drumul Taberei dar si pentru alte motive, a declarat vicepresedintele PNL, deputatul Gigel Stirbu, intr-un comunicat remis marti AGERPRES. "Este necesara demisia…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, marti dimineata, in legatura cu cazul polițistului pedofil de la Rutiera, ca va avea o intalnire cu reprezentantii Centrului de testare psihologica. Ea a mai adaugat ca nu a vazut pe nimeni "sa faca un pas in spate" si ca "probabil ca au apreciat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, i-a vizitat vineri pe politistii de la Brigada Rutiera Bucuresti si pe cei de la Sectia 7, dar si pe lucratorii Detasamentului de Pompieri "Mihai Voda". "Ziua de astazi mi-am dorit a fi dedicata unor intalniri cu o parte din oamenii care zilnic…

- Ministrul Afacerilor Interne a anuntat, miercuri, ca expertiza tehnica a fost finalizata in dosarul deschis la Parchetul General pentru infractiunea de violare de domiciliu dupa ce Carmen Dan a gasit in casa sa un dispozitiv de ascultare ascuns intr-o priza.

- A devenit deja traditie ca an de an, Copacelul sa fie gazda unui important eveniment intitulat „La Copacel, de sarbatori“. Ajuns la cea de-a XI-a editie, festivalul de traditii va avea loc miercuri, 27 decembrie, de Sfantul Ștefan denumit „Port și tradiție de Craciun in Țara Fagarașului“ si va avea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat ca arena care urmeaza a fi construita incepand cu anul viitor in baza sportiva din Soseaua Stefan cel Mare pe locul actualului velodrom, va fi in totalitate acoperita, fara pista de atletism, si va avea 25.000 de locuri, asa cum a fost dorinta tuturor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat, marti, ca stadionul care urmeaza a fi construit in baza sportiva din Soseaua Stefan cel Mare va fi acoperit si va avea 25.000 de locuri."Obiectivul nostru in acest an a fost sa dam romanilor si suporterilor echipei Dinamo un stadion care…