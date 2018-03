Braşov: Majoritatea oilor surprinse de apă pe o insulă între Şercaia şi Mândra au fost salvate Majoritatea oilor surprinse, miercuri seara, de ape, pe o insula formata intre localitatile Sercaia si Mandra au fost salvate in cursul noptii de miercuri spre joi, un numar de 800 de oi din cele 1000 fiind duse la mal.



''La locul interventiei au actionat pe tot parcursul noptii un numar de patru ofiteri si 45 de subofiteri, care au salvat oile cu ajutorul barcilor. Miercuri seara, au fost salvate cinci din cele sapte persoane, intre care si un copil, care se aflau cu cele 1000 de oi, dupa care s-a trecut la salvarea animalelor. Atat persoanele cat si animalele au fost salvate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

