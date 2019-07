Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 19 iulie, pe scena amenajata in Gradina Cetatii Rasnov, trupa byron va deschide in mod oficial, de la ora 20:00, al 11-lea Festival de Film si Istorii Rasnov (FFIR). Concertul lui Dan Byron & co va fi urmat de proiectia filmului rusesc "Leto / O vara rock'n'roll", productie 2018, regizata de…

- Duminica, 21 iulie, incepand cu ora 13.00, in prezența ambasadorului Statelor Unite, E.S. Hans Klemm, a brașoveanului Dumitru Prunariu, singurul cosmonaut roman, și a primarului George Scripcaru, va fi difuzat, in premiera pentru Romania, filmul documentar dedicat acestui eveniment major pentru explorarea…

- Artisti din zece tari vor concura pe scena Festivalului de la Brasov. Toti vor trebui sa cante o piesa din repertoriul propriu, dar si o melodie in limba romana, ce a facut istorie! 12 artisti din zece tari vor canta, in a doua parte a lunii august, la Brasov in cel mai mare festival international…

- "Am avut un memorandum in Guvern, sa vedem care este opinia ministerelor. Am definitivat analiza, am trimis-o catre celelalte institutii, trimitem catre presedinte, dar parerea mea este ca aici trebuie o decizie politica pe care sa o ia presedintele. Dansul vad ca nu spune nimic, totusi. Mutarea…

- David Saranga a precizat ca relațiile au devenit și mai bune in ultimul timp. ”Romania este un aliat, partener strategic pentru Israel. Guvernul roman și cel israelian au o relație foarte buna”, a spus Saranga la TVR. Acesta a precizat ca Israelul poate constitui un exemplu pentru Romania…

- Ambasadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, a fost prezent la summit-ul Select USA, unde a vorbit despre mediul economic din Romania si investitiile transatlantice. La finalul conferintei, acesta a acceptat sa acorde un interviu ziarului Adevarul.

- Pastrand traditia ultimilor ani, autoritatile locale din Sinaia organizeaza, si in 2019, o ceremonie dedicata eroilor americani. Astfel, Primaria Sinaia, impreuna cu Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, reprezentata de catre ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans…

- „Cand este vorba despre Israel si palestinieni, cu tot respectul pentru Romania, singura tara care poate sa fie un interlocutor, singura tara care poate sa ne ajute, este SUA”, spune David Saranga, ambasadorul israelian la Bucuresti, intr-un interviu pentru emisiunea „Pașaport diplomatic” de la Digi24.