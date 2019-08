Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii anunța ca vor demara sambata, 10 august, campania de strangere de semnaturi pentru candidatura lui Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale. Potrivit unui anunț transmis de PNL, strangerea de semnaturi incepe sambata, de la ora 11.00, in Piața Universitații. Acolo, vor fi prezenți și vor…

- Liberalii s au reunit ieri in Consiliul National al Partidului National Liberal cu participarea parlamentarilor, primarilor si alesilor locali.La eveniment a participat si presedintele Klaus Iohannis, pe care PNL il sustine in competitia prezidentiala pentru al doilea mandat. In acest sens, liberalii…

- Liderul PNL din Camera Deputaților, Raluca Turcan, a declarat joi la ședința Consiliului Național al partidului, care va marca lansarea presedintelui Klaus Iohannis pentru un nou mandat la alegerile prezidentiale, ca in mandatul lui Liviu Dragnea a fost „gangsterism politic” la Camera Deputatilor…

- PNL solicita convocarea Parlamentului in sesiune extraordinara pentru modificarea legislației, dupa tragedia din Caracal, a declarat Ludovic Orban. Liberalii susțin adoptarea de urgența a propunerilor care vor fi transmise de catre președintele Klaus Iohannis, potrivit Mediafax.Citește și: Președintele…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca liberalii vor inainta luni Parlamentului proiectul de revizuire a Constituției, precizand ca inițiativa a fost transmisa și partenerilor din Opoziție care au semnat acordul național politic propus de președintele Klaus Iohannis potrivit mediafax.„Curtea…

- „Dictatorul a decis, la precedentul Congres, sa poata candida toți cei inscriși, fara sa se agațe de formalitați. Aștept sa vad daca democrații din conducerea interimara au de gand sa blocheze, de teama, candidatura mea. Daca o vor face, ii vor invalida, de fapt, pe toți romanii care ma susțin…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a facut un apel pentru sustinerea lui Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale din toamna acestui an, el adaugand ca seful statului este cel care "a salvat de fapt imaginea Romaniei la nivel european"."Vor urma alegerile prezidentiale…

- Klaus Iohannis a mai participat la un eveniment al PNL, de aceasta data cu doua zile inainte de referendumul pe care l-a convocat pe teme de justitie, in ziua alegerilor europarlamentare. Liberalii au sarbatorit vineri seara 144 de ani de la infiintarea partidului, iar seful statului, fost lider al…