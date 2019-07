Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi Brașov susține ca trei jandarmi ai gruparii de jandarmi mobile au fost agresați dupa ce au incercat sa aplaneze un conflict. Cinci persoane au agresat aseara, fara motiv, mai mulți trecatori de pe o strada din oraș, iar șase jandarmi au…

- Un tanar, in varsta de 21 de ani, din comuna Bala, județul Mehedinți, a sesziat oamenilor legii un accident rutier, care s-a produs chiar sub ochii sai, pe raza comunei Catunele. ” Din cercetarile efectuate de politisti, a reiesit faptul ca un tanar, de 21 de ani din comuna Catunele, in timp ce conducea…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, au efectuat 5 perchezitii domiciliare pe raza localitatii Hitias, la locuintele unor persoane banuite de camatarie si contrabanda. Oamenii legii au…

- Un minor a ajuns in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, dupa ce a incercat sa smulga o geanta de pe umarul unei femei. Oamenii legii au reușit sa il identifice rapid pe autorul tentativei de talharie. Polițiștii gorjeni au fost alertați de catre o femeie, in varsta de 27 de ani, din municipiul…

- Polițiștii din Alba Iulia ancheteaza imprejurarile in care doua persoane din oraș au ajuns la Secția de Urgențe a Spitalului Județean cu ințepaturi despre care au declarat ca le-au fost facute pe strada. Potrivit reprezentantului Spitalului Județean de Urgențe Alba Iulia, la solicitarea Inspectoratului…