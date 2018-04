Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane, printre care si doi copii, au fost ranite intr-un accident rutier petrecut miercuri dupa amiaza pe DN 39, in apropierea statiunii Neptun, in evenimentul rutier fiind implicate doua autoturisme. Doua dintre victime sunt in stare foarte grava, una dintre acestea fiind preluata de elicopterul…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, duminica, se intervine cu 2 autospeciale SMURD si 5 de la Serviciul de Ambulanta la un accident rutier produs la Cheile Gradistei. Un autocar a iesit in decor, iar cel putin sapte persoane au fost ranite, dar au iesit…

- In cadrul programului educational „Scoala altfel”, portile subunitatilor din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU “Unirea”al județului Alba au fost larg deschise, in perioada 06 – 10 aprilie 2015, pentru toti copiii de la institutiile de invatamant din judet, care au dorit sa cunoasca…

- Doua persoane au fost ranite, una fiind incarcerata, in urma unui accident rutier produs miercuri dimineata pe DN 13 Brasov-Sighisoara, in zona Hanul din Ardeal, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. ''Accidentul…

- Pompierii militari ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vaslui sunt puși degeaba pe drumuri de iubitorii de pasari, care anunța la numarul de urgența 112 blocarea unor lebede in gheața. De fiecare data, salvatorii constata ca alarmele sunt false, pasarile fiind gasite in siguranța. Gerul…

- Un barbat in varsta de 49 de ani, din satul tulcean Trestenic, a murit, in noaptea de joi spre vineri, in urma unui incendiu care i-a cuprins locuinta. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu, a declarat, pentru Agerpres, ca incendiul a fost…

- Pompierii intervin, vineri dimineata, pentru recuperarea a sase persoane care au ramas inzapezite intr-o zona de padure dintr-o localitate din judetul Mehedinti, iar reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) spun ca interventia este dificila din cauza stratului consistent de…

- A plonjat cu autoturismul in raul Olt, vineri dupa amiaza, in localitatea Podu Oltului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, plt. maj. Luiza Danila, a precizat ca, persoana aflata la volan a ieșit singura din mașina și a fost preluata de un echipaj de la…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineata, pe raza localitatii Leghin Pipirig din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, un microbuz in care se aflau sase persoane…

- Pompierii militari intervin, joi, pentru scoaterea apei din 10 gospodarii, doua aflate in cartierul Stupini din municipiul resedinta si opt din localitatea Podu Olt, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. De asemenea, echipe…

- Pompierii militari intervin miercuri seara pentru salvarea a sapte adulti si a unui copil surprinsi de ape pe o insula formata intre localitatile Sercaia si Mandra, acestea ramanand izolate in timp ce se aflau cu cele aproximativ 1.000 de oi in zona respectiva. La misiunea de salvare actioneaza mai…

- Patru ofiteri, 21 de subofiteri si localnici din zona intervin miercuri seara in localitatea Augustin pentru consolidarea digului, dupa ce debitele raului Olt, in crestere, s-au revarsat peste acesta, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, Luiza Danila,…

- 10.27 Din pacate, pompierii au gasit intre resturile din sura cadavrul carbonizat al unui batran de aproximativ 70 de ani. 9.25 Pompierii militari au fost alertați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Satu Nou (Halchiu). Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Pompierii militari au fost alertați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Satu Nou. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca este vorba despre o sura, de aproximativ 50 de metri patrati. Pentru lichidarea incendiului…

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, scrie…

- Echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea au plecat joi dimineata catre patru localitati rurale izolate de nametii de zapada pentru a prelua cazuri medicale de urgenta care necesita transportul la spital, a informat purtatorul de cuvant al institutiei, Anca Chirita.…

- O automacara pe care pompierii militari o pot folosi pentru stingerea incendiilor sau pentru salvarea victimelor aflate chiar si la ultimul nivel al unui bloc turn cu pana la 14 etaje a intrat in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara si a fost prezentata oficial miercuri,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au intervenit astazi in localitatea Cobadin pentru a prelua doi copii care aveau nevoie de tratamnent medical. Potrivit purtatorului de cuvant al ISu Dobrogea, Anca Chirita, este vorba despre un copil de…

- Pompierii militari intervin, la acasta ora, la un incendiu izbucnit la o hala, in comuna Teliu. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, are acoperișul pe o suprafața de 500 de metri patrați. The post Incendiu la o hala in Teliu…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DE 581, in localitatea Sapte Case, autoritatile activand Planul Rosu de interventie. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui, in accident au fost implicate doua autoturisme, iar la fata…

- O ambulanta SMURD, apartinand ISU Brasov, care transporta un pacient a fost implicata intr un accident rutier la Rasnov.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Brasov pacientul nu a fost afectat in urma accidentului, insa trei paramedici au suferit traumatisme.Accidentul…

- Un barbat in varsta de 81 de ani si o femeie de 75 de ani au murit in urma unui incendiu izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, la o locuinta din localitatea Arini, comuna Gaiceana, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Bacau citati de Agerpres.ro La locul producerii…

- Pompierii militari intervin la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cisterna care transporta motorina, pe DN1A, inainte de intrarea in Bradet. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brașov, Luiza Danila, a precizat ca incendiul a izbucnit la una…

- 30 de persoane au fost evacuate, miercuri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un camin militar din Constanta, in urma caruia un barbat a fost ranit, transmite corespondentul MEDIAFAX. Pompierii militari au fost solicitati sa intervina, miercuri la pranz, pentru a stinge un incendiu care…

- Batran, salvat cu șenilata de pompierii din Buzau dintr-un sat cu drumuri impracticabile din cauza nameților. Intervenția Inspectoratului pentru Situații de Urgența Buzau s-a dovedit a fi una dificila și, dupa mai bine de trei ore, pensionarul de 70 de ani a fost preluat de ambulanța. Pompierii au fost…

- Pompierii din Bucuresti au reusit, miercuri, dupa o interventie de aproximativ 12 ore, sa salveze o femeie care ameninta ca se arunca de la etajul al saselea al blocului in care locuia. Aceasta statea pe pervazul ferestrei de la balcon, a refuzat sa comunice motivul gestului sau si, pentru ca risca…

- O femeie a fost ranita și zece mașini avariate, noaptea trecuta, în urma unui accident produs la Constanța. Mașina condusa de femeie a lovit un stâlp, dupa care a ricoșat în mașinile parcate. Pompierii au fost solicitați sa intervina la scurt timp dupa miezul nopții pe bulevardul…

- Pompierii militari intervin la stingerea unui incendiu in localitatea Șinca Veche. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca sunt doua victime, o femeie și un copil .de doi ani „A fost solicitata intervenția unui elicopter…

- O familie din Sacele s-a intoxicat cu monoxid de carbon, printre victime fiind și doi copii de 3, respectiv 6 ani. Un numar de patru persoane, intre care doi copii, membri ai aceleiasi familii din Sacele, au ajuns la spital in noaptea de sambata spre duminica dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon.…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru, informeaza news.ro.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate…

- Un accident grav avut loc seara in aceasta in intersecția de la Patria. Doua echipaje SMURD și doua de la Serviciul de Ambulanța intervin pentru acorda primul ajutor. „Sunt șase victime – doi pietoni, adulți, șoferii celor doua autoturisme, și doi copii. Toate persoanele sunt conștiente. Unul dintre…

- Patru persoane au fost ranite duminica seara in urma unui accident, care a avut loc intre doua autoturisme pe DN1 la iesirea din localitatea Vladeni spre Persani, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja.Potrivit sursei citate,…

- Detașamentul Aiud al Inspectoratului pentru Situații de Urgența intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din localitatea Geoagiu de Sus. ISU a anunțat ca au fost deplasate la fața locului doua autospeciale și o ambulanța SMURD. Nu s-au inregistrat victime. FOTO: Arhiva

- Operațiune de salvare dramatica in Constanța. Pompierii acționeaza pentru a salva un barbat care a cazut intr-un puț adanc de 12 metri. Inspectoratul pentru Situații de Urgența din Constanța a fost alertat dupa ce un barbat in varsta de 44 de ani a cazut intr-un puț adanc de 12 metri. Incidentul s-a…

- Pompierii din municipiul Roman au intervenit, joi seara, pentru salvarea a doua persoane care au ramas înzapezite într-o masina care circula pe un drum din localitatea Prajesti, comuna Secuieni, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Un echipaj al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi a fost solicitat sa intervina pentru a prelua o batrana din comuna Romanesti, dupa ce ambulanta trimisa in zona nu a reusit sa treaca de nametii de zapada. Purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta (SJA)…

- F. T. Potrivit datelor centralizate la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova, in cursul anului trecut, ehipajele specializate din cadrul structurilor de interventie, incadrate pe autospecialele de descarcerare si ambulantele tip B2 (SMURD) au participat…

- Misiune mai puțin obișnuita pentru pompierii brașoveni. Ei au fost solicitați, luni, sa salveze o pisica ramasa „suspendata” intr-un brad. Potrivit plt. maj. Luiza Danila, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, interventia de salvare a avut loc pe strada General Traian Mosoiu.…

- Doua persoane au fost transportate la spital, in urma exploziei urmata de un incendiu la o conducta a unei statii de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, opt masini ale angajatilor si acoperisul sediului administrativ fiind distruse, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, pentru stingerea incendiului au actionat 17 echipaje de pompieri. "Noua autospeciale cu apa si spuma si doua autoscari de interventie la inaltime, doua ambulante SMURD si sase autospeciale de prima interventie…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 12.30, pe autostrada Arad – Timișoara. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad, accidentul s-a produs pe sensul de mers spre Timișoara, dupa ieșirea spre Zadareni. Incidentul s-a soldat cu doua victime,…

- Saptesprezece persoane au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Medias. judetul Sibiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului care se manifesta intr-una dintre incaperi.Potrivit…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Victimele au fost transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Luiza Danila. Potrivit sursei citate, la fata locului s-au deplasat patru echipaje SMURD, un echipaj…