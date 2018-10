Un incendiu de fond forestier, care a cuprins o suprafata de 1000 de metri patrati, a izbucnit marti dupa-amiaza, in Masivul Fagaras, in zona Valea Vistea Mare. Pentru stingerea acestuia actioneaza pompieri militari din Victoria, de la Detasamentul Fagaras si de la Sectia Predeal, a informat purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Ciprian Sfreja. ''Incendiul de fond forestier se manifesta pe o suprafata de aproximativ 1000 mp, in zona Valea Vistea Mare, la 1500 m altitudine. Anuntul a fost facut de catre un padurar. Se deplaseaza un numar de 22 de pompieri de la Sectia orasului Victoria, Detasamentul…