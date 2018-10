Stiri pe aceeasi tema

- Premiera in județul Constanța, dupa ce Protecția Consumatorului a cerut inchiderea magazinului unui mare retailer, pentru abateri repetate, intre care și pentru practici comerciale incorecte. Societatea a primit și o amenda uriașa. Este vorba despre PROFI.Potrivit șefului OPC Constanța, Horia…

- Administratia Castelului Bran a anunțat duminica, 14 octombrie, prin intermediul unui comunicat, ca prelungeste programul de vizitare, in fiecare weekend, pana la mijlocul lunii noiembrie, din cauza lucrarilor de reabilitare la Drumul Național 73 (DN73), tronsonul Rasnov-Bran, care ingreuneaza deplasarea…

- Pasionatii de filme horror si fantasy vor putea sa vada, in cadrul Dracula Film Festival, cele mai noi si apreciate productii de gen ale anului 2018, patru dintre acestea fiind proiectate in premiera nationala in cadrul evenimentului. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de organizatorii evenimentului,…

- Spitalul de Pneumoftiziologie din Brasov a deschis oficial incepand de astazi un Compartiment de Ingrijiri Paliative. Acesta are noua paturi si ofera un confort sporit pacientilor, dar mai ales un mediu de ingrijiri care este cat mai apropiat de mediul familial.

- Olivier Kaye, belgianul de la Cerbul de Aur, a ajuns la festivalul romanesc la indemnul tatalui sau, care l-a cunoscut pe Jacques Hustin, cantarețul care a luat trofeul in 1968. Belgianul iși dorește sa plece și el cu statueta acasa. „Sa nu-mi iei niciodata dragostea” este melodia pe care a ales-o Olivier…

- Castelul Bran propune iubitorilor muzicii, in luna august, un nou concert de exceptie pe insula lacului mare din Parcul Regal, unde Alexandra Fits va interpreta cele mai frumoase cantece din repertoriul Mariei Tanase, informeaza administratia castelului intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES.…

- Liga 1, etapa 3: Astra Giurgiu – Sepsi OSK Sf. Gheorghe (ora 18.00, Digi, Telekom, Look). Duel in premiera: Marius Maldarasanu vs Eugen Neagoe. ASTRA – SEPSI OSK Cele doua echipe s-au mai intalnit doar in sezonul regulat precedent, cand giurgiuvenii au castigat patru puncte din șase posibile. – Intaia…

- Tunelul se afla la o adancime de 30 de metri in subteran si are 40 de metri lungime. Aici va puteti intalni cu Regina Maria, Vlad tepes sau Contele Dracula sub forma unor holograme interactive. Biletul de intrare este 25 de lei.