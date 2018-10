Stiri pe aceeasi tema

- In urma a noua perchezitii efectuate de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Brasov, au fost retinute patru persoane si au fost ridicati peste 100.000 de euro si 22.000 lei, susceptibili a proveni din comertul de ,,etnobotanice”. La data de 3…

- Patru membri ai unei grupari specializate in traficul cu etnobotanice au fost reținuți la Brașov, dupa noua perchezitii organizate in municipiul Brașov, Ghimbav și Targu-Mureș. Au fost ridicați peste 100.000 de euro și 22.000 lei, bani care ar proveni din comerțul de etnobotanice, scrie Mediafax.Polițiștii…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Timisoara au destructurat o grupare infractionala specializata in vanzarea si cultivarea de droguri de risc. Au fost ridicate peste trei kilograme de cannabis, plantele fiind cultivate in podul unei case. O persoana a fost retinuta pentru…

- La data de 19 septembrie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Cluj, au efectuat 4 perchezitii domiciliare la locuintele a 3 persoane, cu varste intre 24 si 39 de ani din Cluj-Napoca si Campia Turzii, judetul Cluj.…

- O grupare infractionala specializata in fraude informatice a fost destructurata de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, peste 20 de persoane fiind audiate in urma a 12 perchezitii domiciliare efectuate in mai multe judete, se arata intr-un comunicat de presa transmis,…

- O grupare specializata in furturi de bijuterii de lux din magazine aflate in Insulele Canare a fost destructurata de politistii de investigatii criminale din Romania, in colaborare cu Guardia Civil din Spania, sub coordonarea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…

- IPJ Giurgiu a informat joi ca agresorii tanarului ucis in urma cu trei zile pe raza municipiului fusesera depistati de politisti inainte de comiterea faptei cu substante psihoactive si un pistol asupra lor, de fiecare data fiind intocmita documentatia necesara si inaintata catre structurile care au…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din Politia Judeteana Mures, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures si a Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Politia Romana, fac, miercuri, 24 de perchezitii in judetele Mures, Maramures, Satu Mare, Brasov…