- Opera Brașov și Muzeul „Casa Mureșenilor” organizeaza in data de 23 ianuarie 2019, de la ora 17.00, la muzeu, Recitalul de la ora 5, intitulat „Intalnire cu muzica”. Evenimentul muzical va fi susținut de artistele institutiei de cultura din Brașov: Ioana Margarit – soprana, Sonia Hazarian – mezzosoprana,…

- Celebrarea a 160 de ani de la infaptuirea Unirii Principatelor Romane se va face și la Roman in data de 24 ianuarie. Primaria ii anunța pe romașcani ca, incepand cu ora 11.00, se pot prinde in Hora Unirii alaturi de membrii ansamblului Plai Moldovenesc in zona Stejarului Unirii. Cu aceeași ocazie se…

- Vineri, 18 ianuarie 2019, de la ora 18.30, in Sala Operei, este programat spectacolul cu opera „Bal mascat” de Giuseppe Verdi, ce a vazut lumina rampei in cadrul Festivalului Internațional de Opera, Opereta și Balet 2017, benefiicind la acel moment de doua distribuții internaționale. …

- Reprezentantii PNL Iasi anunta ca vor sesiza 35 de organizatii evreiesti din strainatate in legatura cu demolarea "in stil barbar" a portii de acces la Cimitirul Evreiesc din oras, in urma unei decizii a Primariei, potrivit news.ro.Citește și: S-a aflat! Cine e, de fapt, romanul care a realizat…

- Alaturi de evenimentele din Piata Unirii, Ateneul a pregatit si o serie de spectacole care se vor desfasura la institutia culturala din Tatarasi, patru invitati speciali urmand sa sustina cate o reprezentatie. „Luna decembrie este o luna importanta pentru toata lumea, dar mai ales pentru cei mici. Este…

- „Reprezentative pentru literatura germana, rusa și ceha, Uvertura Academica de Johannes Brahms, Concertul nr. 1 pentru pian și orchestra de Piotr Ilici Ceaikovksi și Simfonia a IX-a Din lumea noua de Antonin Dvorak contureaza una dintre cele mai promițatoare seri de audiție ale stagiunii, inchegand…

- Peste 120 de artisti romani si 12 muzicieni din strainatate vor interpreta 134 de lucrari, dintre care 34 in prima auditie absoluta si 54 in prima auditie romaneasca, la cea de-a XIV-a editie a Festivalului International MERIDIAN, care se desfasoara incepand de luni pana pe 11 noiembrie in Bucuresti,…

- Galatenii sunt asteptati sa participe la 15 seri de recitaluri, concerte, opere si operete si spectacole de revista, in perioada 4 noiembrie – 9 decembrie, cand se desfasoara Festivalul International ‘Leonard’, ajuns la a XV-a editie, se arata intr-o informare transmisa, vineri, de Teatrul Muzical ‘Nae…