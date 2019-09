Braşov: Facilităţi extinse pe întreg anul pentru elevi la transportul în comun în municipiul reşedinţă Pentru ca elevii sa beneficieze de aceasta facilitate, parintii vor contribui cu suma de 15 lei, pentru un abonament, care costa 85 de lei/luna, restul sumei urmand sa fie achitata operatorului de transport din bugetul local, prin intermediul unitatilor de invatamant. "Dupa ce ne-am consultat si cu scolile, si cu societatea de transport, am prezentat si altor entitati propuneri, completari, am discutat si cu consilierii locali in comisiile de specialitate, am simplificat aceasta hotarare si am ajuns la aceasta varianta, pentru ca initial erau sume mai mari care sa fie luate in calcul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

