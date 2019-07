Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 60 de ani, disparut luni seara in Muntii Bucegi, este cautat de echipe mixte de jandarmi si salvamontisti din judetele Brasov si Prahova. De asemenea, la cautari au participat si elicopterul SMURD care, anterior, a coborat din Masivul Fagaras patru motociclisti ramasi fara benzina in zona…

- Elicopterul SMURD Galati a survolat, in aceasta dupa amiaza, Dunarea in zona Trecere Bac in cadrul unei actiune de cautare a unui barbat disparut in apele Dunarii. La actiunea de cautare au participat alaturi de echipajul SMURD si o salupa a Politiei de Frontiera Galati, precum si echipaje ale Inspectoratului…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, sambata dupa-amiaza, in judetul Constanta, dupa ce o masina a intrat pe contrasens si a lovit un alt autoturism. La locul accidentului s-au deplasat mai multe ambulante si elicopterul SMURD, potrivit Agerpres.Potrivit reprezentantilor…

- Elicopterul SMURD care s-a deplasat in zona accidentului aviatic pentru a-i prelua pe pilot si copilot nu poate ateriza, din cauza terenului greu accesibil, motiv pentru care un medic va cobori prin troliere pentru evaluarea medicala a celor doi, a precizat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta…

- Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, barbatul ranit va fi transportat cu elicopterul SMURD la un spital din Targu Mures pentru a primi ingrijiri medicale. Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Brasov, initial s-a primit, din partea Salvamont Victoria, solicitare…

- Un bistritean in varsta de 35 ani a suferit, sambata, arsuri pe jumatate de corp in timp ce se afla la un cazan de tuica si va fi transportat cu un elicopter SMURD la o clinica de specialitate din Bucuresti. Potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud,…

- O fetita de cinci ani, din localitatea brasoveana Fagaras, a fost transportata, joi, cu elicopterul SMURD, la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitala, dupa ce s a ars cu ulei, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Brasov, citat de Agerpres.roConform sursei citate, copila a ajuns…