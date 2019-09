Doua ursoaice, care au trait timp de 24 de ani in circuri, vor ajunge, saptamana viitoare, la Sanctuarul Libearty de la Zarnesti, Asociatia Milioane de Prieteni acceptand solicitarea SOS Zoo and Bear Rescue si The Lawrence Anthony Earth Organization (LAEO), din Ucraina, care au cautat un loc mai bun pentru ele.



Potrivit Asociatiei Milioane de Prieteni, "Libearty ar putea fi ultima sansa pentru Masha si Laura, cele doua ursoaice, surori, care au trait timp de 24 de ani in circuri, fortate sa faca tot felul de jonglerii pentru public, pentru a primi ceva de mancare", iar "cand nu erau…