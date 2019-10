Braşov: Două persoane, accidentate pe trecerea de pietoni Conform IPJ Brasov, din primele informatii, cele doua persoane ar fi fost angajate in trecerea strazii in loc marcat, pe culoarea rosie a semaforului. Potrivit ISU Brasov, una dintre cele doua persoane a fost grav ranita, fiind in coma la momentul sosirii celor doua echipaje SMURD, informeaza Agerpres. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

