Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au fost arestati preventiv pentru lovire dupa ce au agresat, in noaptea de sambata spre duminica, un barbat in varsta de 66 de ani intr un pasaj din municipiul resedinta a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Brasov, Gabriela Dinu citat de Agerpres.ro.…

- Un autocar cu 40 de persoane la bord a fost implicat intr-un accidnet grav produs, duminica dimineața in județul Sibiu. O persoana a murit și alta a fost ranita in urma ciocnirii unui autoturism cu autocarul pe DN 1, la kilometrul 294, la Hula Bradului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE) impreuna cu cinci inspectori antifrauda au efectuat miercuri 13 perchezitii domiciliare in judetul Constanta, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, intr-un caz de evaziune…

- Noua persoane vor fi aduse la audieri la sediul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj in urma perchezitiilor efectuate miercuri in mai multe judete si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 9 milioane de lei. Potrivit unui comunicat…

- Barbatul din Brasov, care si-a omorat marti sotia si cei doi copii, ar fi incercat sa se sinucida inainte de a curma vietile celor trei, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, Gabriela Dinu. ''Asta se pare ca este cronologia. El ar…

- Polițiștii clujeni au depistat, luni, un tânpr de 22 de ani, care se afla la volanul unui autoturism, deși nici macar nu deținea un permis de conducere.”La data de 26 martie a.c., în jurul orei 14:00, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Câmpia Turzii…

- ''Luni, in jurul orei 21,20 am fost sesizati de catre familia minorului Lingurar David Nicolas despre disparitia acestuia de la domiciliul parintilor situat in localitatea Rasnov, pe malul raului Ghimbasel, incepand cu ora 17,00. In momentul disparitiei, minorul era imbracat cu blugi albastri, bluza…

- Un copil in varsta de sase ani din orasul Rasnov a fost gasit decedat, in cursul noptii de luni spre marti, in albia raului Ghimbasel, la o distanta de 300 de metri de domiciliu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Brasov, Gabriela Dinu citat de Agerpres.ro. Potrivit…

- Un copil in varsta de sase ani din orasul Rasnov a fost gasit decedat, in cursul noptii de luni spre marti, in albia raului Ghimbasel, la o distanta de 300 de metri de domiciliu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, Gabriela Dinu. Potrivit…

- Un barbat din Fagaraș a fost reținut, dupa ce a fost prins baut la volan de doua ori, in mai puțin de 24 de ore. Prima data, șoferul de 47 de ani, a fost depistat, luni, conducand un autoturism pe DC 73, intre localitațile Recea și Dejani, in timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice. La testarea…

- Un barbat din comuna Borascu este cercetat penal dupa ce a fost depistat in timp ce conducea un autoturism cu un permis care s-a dovedit a fi fals, se arata intr-un comunicat de presa postat luni pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj.Citeste si: Intalnire de GRAD ZERO,…

- Polițiștii clujeni au depistat, joi, un conducator auto care se afla beat la volan.”La data de 16 martie a.c., în jurul orei 03:50, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Biroul Rutier au depistat un tânar, de 23 ani, din județul Satu Mare, în…

- Traficul rutier pe DN 64, la kilometrul 134+350, in orasul Baile Olanesti, este blocat total incepand cu ora 12,00, pentru aproximativ o ora, pentru efectuarea unor lucrari de reparatii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete, potrivit…

- Dosar penal pentru ca a condus cu permisul suspendat La data de 13 martie a.c., ora 14.57, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Panciu au depistat in trafic un barbat, din județul Buzau, in timp ce conducea o autoutilitara. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca barbatul…

- Politistii au intocmit dosar penal pentru distrugere din culpa in urma incendiului izbucnit marti seara la dulapurile electrice de comanda din blocul 7 al Termocentralei Turceni, se arata intr-un comunicat postat miercuri pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj. Potrivit…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 14 martie a.c., politistii Serviciului pentru Investigarea Criminalitatii…

- Suspectul in cazul agresiunii de sambata seara, din Piata Unirii, a fost depistat și reținut de polițiști, luni seara, pe raza orașului. Barbatul banuit ca este autorul faptei, are 35 de ani și a fost reținut de politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale, cu sprijinul Brigazii de Operatiuni…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a fost accidentat luni, in timp ce s-a angajat in traversarea regulamentara pe trecerea de pietoni de pe Calea Bucuresti, o artera intens circulata la intrarea in Brasov dinspre Predeal. Conducatorul autoturismului implicat a parasit locul accidentului, a informat…

- Autoritatile locale au intervenit pentru aplanarea unui conflict izbucnit sambata seara in Piata Unirii, unde doua persoane s-au luat la bataie. „A fost, se pare, un conflict spontan intre doi barbati, in urma caruia unul dintre ei a fost injunghiat. Victima a fost transportata la spital. Evenimentul…

- La data de 7 martie 2018, in jurul orei 04.00, polițiștii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj, in timp ce actionau pe raza localitatii Tauni, comuna Valea Lunga, l-au depistat pe un minor, in varsta de 17 ani, din Copsa Mica, judetul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, fara a poseda permis de conducere…

- O femeie a fost ranita prin injunghiere, marti, la Timisoara, in timp ce circula cu tramvaiul, suspectul, un tanar de 21 de ani, fiind audiat de politisti, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Timis, informeaza Agerpres.ro. Victima, taiata cu un cutit in zona coapsei, a fost transportata…

- Un barbat depistat in trafic la volanul unui ATV si care a refuzat sa sufle in etilotest si sa-i fie recoltate probe de sange s-a ales cu un dosar penal. El a fost depistat duminica seara, in jurul orei 19.00, de un echipaj de politie al Compartimentului Rutier Gura Humorului, care actiona pentru ...

- Un barbat de 45 de ani, de loc din orasul Zimnicea, a fost prins de politisti ca sofa pe un drum national, desi ii fusese suspendat dreptul de a mai conduce. Acesta a fost oprit pe Drumul National 5C, in localitatea Slobozia, din judetul Giurgiu.

- Polițiștii din Lugoj au depistat un tanar care avea asupra sa 1.000 de țigarete de contrabanda. Polițiștii Biroului de Ordine Publica Lugoj, au depistat, pe strada Splaiul Morilor un barbat, de 26 de ani, avand asupra sa țigarete de contrabanda. De la cel in cauza, polițiștii au ridicat in vederea…

- Protectia Copilului din Vaslui s-a autosesizat in acest caz, dupa ce in spatiul public au aparut fotografii cu respectiva fetita in timp ce se afla la cersit in fata unui magazin din municipiul Vaslui, chiar in zilele cat judetul s-a aflat sub avertizare cod portocaliu de ger. "Cazul va fi…

- Un șofer aflat sub influența alcoolului a fost prins conducand pe drumurile publice, in urma unui control de rutina efectuat de polițiștii Secției 7 Nușfalau. Oamenii legii au intocmit dosar penal. Polițiștii au oprit pentru control, marți, 27 februarie a.c., la ora 23.00, in localitatea Valcau de…

- Politistii prahoveni au deschis, miercuri, un dosar penal "in rem" pentru infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate dupa prabusirea unei pasarele metalice care sustinea conductele de termoficare in zona statiei CFR Ploiesti Vest, incident soldat cu blocarea circulatiei feroviare.Potrivit…

- Dosar penal "in rem" dupa prabusirea pasarelei din Gara de Vest Ploiesti Trafic feroviar blocat pe magistrala Bucuresti - Brasov, dupa ce o pasarela metalica din Gara de Vest Ploiesti s-a prabusit peste calea ferata, februarie 2018. Foto: Simona Uta. Politia a deschis dosar penal in rem privind incidentul…

- Politistii prahoveni au deschis, miercuri, un dosar penal "in rem" pentru infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate dupa prabusirea unei pasarele metalice care sustinea conductele de termoficare in zona statiei CFR Ploiesti Vest, incident soldat cu blocarea circulatiei feroviare.…

- Traficul feroviar este complet blocat, miercuri dimineata, in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. In urma incidentului nu sunt victime. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Polițiștii clujeni au depistat, marți seara, un conducator auto care se afla la volan deși avea permisul suspendat.Acesta a fost depistat de oamenii legii chiar în centrul municipiului Cluj-Napoca, pe strada Memorandumului.”La data de 13 februarie a.c., în…

- Politistii damboviteni efectueaza, marti dimineata, 22 perchezitii, la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste un milion de euro, prin infractiuni economice, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis AGERPRES.Perchezitiile…

- Cinci persoane au fost conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, miercuri, in urma perchezitiilor efectuate in trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges transmis Agerpres,…

- Un adolescent din Nasaud s-a ranit destul de grav azi-noapte, dupa ce a intrat intr-un gard cu mopedul pe care il conducea. Problemele nu s-au terminat aici pentru baiat fiindca politistii au descoperit ca el nu avea nici permis de conducere pentru un astfel de mijloc de transport, dar nici mopedul…

- Politistii din Bacau au confiscat 2.500 de pachete de tigarete de contrabanda, de la doi barbati, de 31 si 32 de ani, depistati in trafic. Acestia au fost retinuti. La data de 6 februarie a.c., politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au oprit pentru control,…

- Peste 8 tone de produse contrafacute au fost indisponibilizate in urma a 30 de perchezitii efectuate miercuri si joi in mai multe judete, prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala fiind de aproximativ 1.000.000 lei. Citeste si: ULTIMA ORA - Ancheta la Compania Aeroporturi Bucuresti:…

- Politistii din Bacau au confiscat 100.000 de tigarete de contrabanda, de la un barbat, de 33 de ani, depistat in trafic. Acesta a fost retinut.La data de 26 ianuarie a.c., politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au oprit pentru control, pe D.N. 2, in localitatea…

- Patru persoane au fost ranite duminica seara in urma unui accident, care a avut loc intre doua autoturisme pe DN1 la iesirea din localitatea Vladeni spre Persani, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja.Potrivit sursei citate,…

- Polițiștii bistrițeni au depistat un barbat, de 45 ani, din Spermezeu, urmarit international de autoritațile din Belgia, pentru savarșirea infracțiunii de tentativa de omor. Schimbul de date si informatii s-a realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Poliției Romane.…

- Restrictiile de trafic impuse joi dimineata de autoritati pe DN 1 si DN 1A, in zona montana a judetului Prahova, au fost ridicate, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, Marian Popescu. Potrivit acestuia, pe DN 1 se circula ingreunat la limita…

- DN7 este blocat miercuri seara pe Valea Oltului, la kilometrul 218, in zona localitatii valcene Cornetu, din cauza conditiilor meteo - zapada si polei - mai multe tiruri formand o coloana in asteptare, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete.…

- Polițiștii clujeni au depistat, azi-noapte, un conducator auto care se afla la volan sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 17 ianuarie a.c., în jurul orei 00:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Cluj au depistat un barbat, de 38 de ani, din Cluj-Napoca,…

- Politistii de investigatii criminale din Blaj l-au identificat pe un barbat de 33 de ani, din Blaj, ca persoana banuita de comiterea unei infracțiuni de distrugere sesizata politiei la sfarșitul lunii decembrie 2017. Se pare ca barbatul ar fi distrus tastatura unui aparat ATM apartinand unei unitati…

- Politistii de investigatii criminale din Blaj l-au identificat pe un barbat de 33 de ani, din Blaj, ca persoana banuita de comiterea unei infracțiuni de distrugere sesizata politiei la sfarșitul lunii decembrie 2017. Se pare ca barbatul ar fi distrus tastatura unui aparat ATM apartinand unei unitati…

- La data de 14 ianuarie a.c., in jurul orei 19.20, politistii rutieri din Alba Iulia au fost sesizati de un echipaj al Politiei Locale Alba Iulia, cu privire la faptul ca au depistat un conducator auto, ce circula pe strada Vasile Goldis, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului.…

- Pe numele proprietarei a doi caini de lupta care au sarit, duminica, gardul gospodariei acesteia din zona Splai Bahlui din Iasi si au atacat trei persoane, ce au ajuns la spital cu rani grave, a fost deschis un dosar penal, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "In urma incidentului…

- Politistii prahoveni au deschis un dosar penal pentru sustragere sau distrugere de inscrisuri in cazul medicului care a fost filmat cu o camera ascunsa in timp ce refuza internarea unei femei de 87 de ani, rupand fisa medicala a acesteia. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au depistat un barbat urmarit national si international, pentru savarsirea infractiunilor de tentativa la omor si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. La data de 3 ianuarie 2018, in urma investigatiilor efectuate, politistii din…

- Sambata, 30 decembrie 2017, in jurul orei 15.00, politistii din Cugir l-au depistat pe un barbat de 52 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,50 mg/l alcool…