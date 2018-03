Stiri pe aceeasi tema

- 2.30 Eforturile de resuscitarea a minorului de catre paramedici au eșuat și a fost declarat decesul acestuia. 2.02 Copilul a fost gasit in albia Ghimbaselului de catre scafandri de la ISU. 0.20 Actiunea de cautare a minorului disparut a fost preluata de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov. Copilul…

- Barbatul de 37 de ani din Brasov care a fost scos din apele raului Sasar de catre pompieri a decedat la Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” din Baia Mare. Intre timp, cele doua persoane retinute la incidentul petrecut pe malul raului, un barbat si o femeie, se afla internati in Sectia…

- Politistii Biroului Rutier Brasov au depistat pe str. Carpati, din municipiul Brasov, un barbat de 44 ani, din judetul Brasov, care a condus un autoturism pe care erau montate placute cu numere de inmatriculare confectionate artizanal. Autoturismul era radiat din circulatie, iar conducatorul auto nu…

- Asocierea de firme care se ocupa de modernizarea DN73 a convenit un program de lucrari comun cu reprezentanții CNAIR, a DRDP Brașov si dirigintele de șantier. Astfel s-a stabilit ca in perioada premergatoare sarbatorilor pascale, in perioada 26 martie – 6 aprilie 2018 constructorul sa execute lucrari…

- O masina in care se aflau doi soti s-a rasturnat, duminica dimineata, in raul Salauta din judetul Bistrita-Nasaud, incidentul avand loc pe DN 17C, pe raza localitatii Fiad, potrivit datelor comunicate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Diana Pintea. La volanul…

- A plonjat cu autoturismul in raul Olt, vineri dupa amiaza, in localitatea Podu Oltului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, plt. maj. Luiza Danila, a precizat ca, persoana aflata la volan a ieșit singura din mașina și a fost preluata de un echipaj de la…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov intervine pentru salvarea a șapte persoane, printre care și un copil, care sunt incunjurate de ape la os tana intre Mandra și Șercaia. Anunțul a fost facut de catre secretarul de Stat, șef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat.…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a fost accidentat luni, in timp ce s-a angajat in traversarea regulamentara pe trecerea de pietoni de pe Calea Bucuresti, o artera intens circulata la intrarea in Brasov dinspre Predeal. Conducatorul autoturismului implicat a parasit locul accidentului, a informat…

- Un tanar a fost gasit mort, duminica, pe o strada din municipiul Pitesti, martorii sustinand ca ar fi fost aruncat dintr-un autoturism, informeaza AGERPRES. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, incidentul a avut loc in cartierul Trivale, ancheta ...

- Un barbat de 26 ani, din Republica Moldova, care a condus duminica seara un autoturism pe str. Calea Bucuresti, dinspre Bulevardul Sarurn spre str. Uranus, se pare ca nu a pastrat distanta regulamentara in mers fata de autoturismul care circula regulamentar in fata sa si a intrat in coliziune cu acesta.…

- Societatea care se ocupa cu deszapezirea carosabilului in municipiul Arad - RER Servicii Ecologice, din Oradea - a fost amendata de trei ori de Politia Rutiera, pentru modul defectuos in care a actionat in urma ninsorilor de luni si de marti, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului de…

- Judecatoria Cimpeni a decis luni seara arestarea preventiva a tanarului de 22 de ani din comuna Lupsa, care a provocat un accident rutier soldat cu decesul unei femei. Victima in varsta de 38 de ani era casatorita si avea un copil minor.

- Circulatia vehiculelor de peste 7,5 tone a fost restrictionata luni pe DN 7, in judetele Arges si Valcea, in judetul Sibiu soferii care se indreapta spre Valea Oltului fiind redirectionati pe DN 1. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, restrictia de…

- O ambulanta SMURD, apartinand ISU Brasov, care transporta un pacient a fost implicata intr un accident rutier la Rasnov.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Brasov pacientul nu a fost afectat in urma accidentului, insa trei paramedici au suferit traumatisme.Accidentul…

- O ambulanta SMURD care transporta un pacient a fost implicata, sambata, intr-un accident rutier la Rasnov. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) din Brasov au declarat pentru NEWS.RO ca pacientul din ambulanta nu a fost afectat in urma accidentului, insa trei paramedici…

- Drumul National 73 (care face legatura intre localitațile Brașov – Rașnov – Bran – Fundata – Campulung – Pitești), pe o lungime de 103,25 km, pe teritoriul județelor Brașov si Argeș, face obiectul unui program de modernizare printr-un contract desfașurat de CNAIR prin Fondul European de Dezvoltare Regionala…

- Politistii din judetul Olt efectueaza, vineri dimineata, sapte perchezitii in localitatile Caracal, Piatra-Olt, Farcasele si Redea, la domiciliile unor persoane banuite de contrabanda cu alcool si tigari. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, remis vineri AGERPRES,…

- Un barbat in varsta de 55 de ani a decedat dupa ce a cazut de pe un pod peste raul Jijia, a declarat astazi purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Maria Carp. Potrivit sursei citate, barbatul traversa raul Jijia pe un pod care avea o latime de aproximativ 70 de centimetri,…

- Cateva sute de cartuse de calibrul 7,92 milimetri au fost descoperite de un cioban din judetul Neamt, care se afla pe camp, cu oile, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, munitia, care dateaza cel mai probabil din…

- 17.40 „In jurul orei 16.55, un barbat care a condus un autoturism pe DN 1, dinspre Fagaras spre Brasov, la km 196, intr-o curba usoara la dreapta, ar fi patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism care circula din sens opus. In urma impactului a rezultat decesul conducatorului auto…

- IMAGINI Accident cumplit in urma cu putin timp. Un copil a murit, iar alte patru persoane au fost ranite.Trafic blocat.FOTO O fetita de sase ani a murit, iar alte patru persoane, printre care un alt copil, sunt raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc, vineri seara, in judetul Timis, intre…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- Politistii damboviteni efectueaza, marti dimineata, 22 perchezitii, la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste un milion de euro, prin infractiuni economice, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis AGERPRES.Perchezitiile…

- Incident șocant in județul Brașov, unde o adolescenta din Rașnov și-a ucis bebelușul abia nascut. Fara asistența medicala, fata a nascut singura acasa și a bagat bebelușul intr-o punga in care s-a sufocat. Tanara de 16 ani este acuzata de omor, scrie libertatea.ro.

- Trei barbati au murit, iar altul e in stare grava, dupa un accident grav in judetul Mures, petrecut sambata dimineața. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a patruns pe contrasens si s-a izbit de un TIR. Tragedia a avut loc pe Drumul European 60, intre localitatile Vanatori si Mureni.…

- Trei barbati au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineata, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s a ciocnit de un TIR, in judetul Mures, la iesire din Sighisoara catre Brasov, scrie Romania TV. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a decedat in urma unui incendiu care a izbucnit vineri dimineata la locuinta acestuia, situata pe o artera pietonala din centrul municipiului Brasov, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila.Citeste…

- Peste 600 de copii intre 12 si 14 ani, care invata in 10 scoli din municipiul Targu Mures, vor fi beneficiarii campaniei de prevenire a criminalitatii in mediul online "In siguranta online! Stiu sa folosesc avantajele internetului, evitand riscurile!", lansata marti de Compartimentul Analiza si Prevenirea…

- Pompierii militari intervin la stingerea unui incendiu in localitatea Șinca Veche. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca sunt doua victime, o femeie și un copil .de doi ani „A fost solicitata intervenția unui elicopter…

- Soferul unui microbuz de ruta din municipiul Chișinau, în vârsta de 37 de ani, a decedat aseara, 2 februarie, în urma unui accident rutier produs în apropierea satului Razeni, raionul Ialoveni. Silvia Vetcu, ofițer de presa al Inspectoratului de Poliție…

- Peste 8 tone de produse contrafacute au fost indisponibilizate in urma a 30 de perchezitii efectuate miercuri si joi in mai multe judete, prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala fiind de aproximativ 1.000.000 lei. Citeste si: ULTIMA ORA - Ancheta la Compania Aeroporturi Bucuresti:…

- Patru cazuri de gripa si un deces, posibil din cauza unei infectii respiratorii, arata datele statistice ale Directiei de Sanatate Publica Maramures. Deocamdata este asteptat rezultatul analizelor de laborator de la institutul de specialitate. Medicii recomanda vaccinarea antigripala.

- Un microbuz în care se aflau 11 persoane s-a rasturnat luni seara pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localitatii Calimanesti, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vâlcea, Sandra Dascalete.

- Un minor de 17 ani si un barbat de 37 de ani, ambii din Targu-Carbunesti, au fost retinuti de politisti in urma unor perchezitii la domiciliile acestora, unde politistii au gasit arme letale si cartuse, informeaza un comunicat de presa postat luni, pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Prezentarea informarii anuale a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) in plenul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica (ATOP) s-a transformat intr-un scandal in toata regula. ATOP s-a intrunit pentru prima data in acest an avand ca unic punct pe ordinea de zi respectivul raport.

- O femeie de 40 de ani din Botosani a murit din cauza gripei. Botosaneanca s-a tratat empiric, acasa si a ajuns la spital in stare grava. A fost internata pe Terapie Intensiva dar astazi dimineata a decedat. In urma a ramas un copil de 12 ani.

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari dupa ce un tanar, care ar fi consumat etnobotanice, a decedat la Spitalul Judetean, a declarat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau, Mihai Draghiciu. "Politistii buzoieni…

- Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, in jurul orei 9.15, Politia Orasului Calan a fost sesizata despre un inceident care a avut loc intr-o scoala din localitate. "Politia Orasului Calan a fost sesizata direct de un minor in varsta de…

- Un batran a murit in județul Iași, dupa ce o ambulanța nu a putut ajunge la el. Un caz dramatic s-a petrecut joi dimineața in județul Iași. Un batran de 88 de ani și-a pierdut viața pentru ca nu a putut primi rapid ajutor medical. El se afla in localitatea Chiperești, iar cand a inceput sa se simta…

- Restrictiile de trafic impuse joi dimineata de autoritati pe DN 1 si DN 1A, in zona montana a judetului Prahova, au fost ridicate, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, Marian Popescu. Potrivit acestuia, pe DN 1 se circula ingreunat la limita…

- Traficul rutier pe DN1 între Predeal si Brasov a fost reluat joi dimineata, în jurul orei 8,00, pe sensul de coborâre spre Brasov, informeaza biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "În zona sunt echipaje ale politiei rutiere pentru fluidizarea circulatiei…

- Cadavrele a doua persoane descoperite intr-o casa nelocuita din municipiul Brasov ar fi ale unei femei, respectiv fiicei acesteia, a precizat miercuri biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)."Din investigatiile efectuate si din declaratiile vecinilor a rezultat ca ultimele…

- Politistii din Olt efectueaza, marti, 17 perchezitii in Bucuresti si in sase judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane de lei, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "Politistii de investigare a…

- Vineri dimineata, la 112, un barbat sesiza faptul ca la Campulung, sub un pod de pe centura, langa cimitirul de la Apa Sarata, in albia raului se afla o masina de teren ce pare a fi abandonata. Barbatul care a sesizat acest aspect a precizat ca la ora 7.00, atunci cand a vazut masina, nu…

- CUTREMURATOR. Baiatul de doi ani disparut inca de vineri a fost gasit MORT. De necrezut unde a fost descoperit cadavrul Baiatul in varsta de doi ani disparut de la domiciliu, vineri seara, si cautat de peste o suta de persoane a fost gasit decedat. Trupul neinsufletit a fost descoperit pe un teren la…

- Conducatorul auto care a provocat un accident rutier pe raza localitatii Satuc, in urma caruia o fetita de 11 ani a decedat, a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, a declarat, pentru AGERPRES, agentul sef Laura Minea de la Biroul de presa…

- Un barbat, in varsta de 81 de ani, a fost accidentat joi seara de un autobuz RATBV de pe linia 2. Accidentul s-a produs la capatul de linie Livada Poștei. Pietonul a fost ranit in momentul in care șoferul autobuzului vira pentru a intra la peron. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- In urma acestuia, o fetita, in varsta de 11 ani, a decedat. Accidentul s-a produs pe DN 10 in zona localitatii Satuc, dupa ce un autoturism a iesit de pe sosea si s-a rasturnat, soferul fugind de la locul evenimentului. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…

- O explozie, care nu a fost urmata de incendiu, a avut loc in noaptea de Anul Nou, in jurul orei 2,00, intr-o locuinta din Brasov, un barbat fiind ranit si cu arsuri de gradul unu, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, potrivit…