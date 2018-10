Asociatia de Servicii Sociale SCUT Brasov organizeaza sambata a IX-a editie a evenimentului ''Biblioteca Vie'', care face parte din proiectul ''Schimbare in bine pentru tineri'', cofinantat de Consiliul Judetean Brasov, cartile sunt oameni care se confrunta cu diverse stereotipii sociale, precizeaza organizatorii.



''Ei sunt cartile vii cu care cititorii au sansa de a interactiona sub indemnul ''Intalneste-ti prejudecata!''. Cititorii isi aleg cartea dorita (omul), rasfoind catalogul in care se afla cartile si o scurta descriere…