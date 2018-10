Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile locale au deschis circulația pe ambele sensuri ale strazii Avram Iancu din Turda (de joi seara), dupa ce aceasta a fost in lucru, asfaltandu-se porțiunea de la Teatru pana la sensul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- De luni, 10 septembrie, se va inchide circulatia rutiera pe autostrada A1, intre km 353+660 si km 368+650, pe tronsonul cuprins intre nodul rutier Soimus si ... The post Traficul pe autostrada A1 va fi inchis pe ambele sensuri appeared first on Renasterea banateana .

- Doua autotrenuri au fost implicate într-un accident, miercuri, pe DN7, în județul Vâlcea. Șoferii au ramas încarcerati si pentru deblocarea lor au intervenit mai multe echipaje de pompieri si echipaje medicale.

- Accidentul s-a produs la marginea localitatii aradene Sambateni, pe DN 7 - drum foarte aglomerat de cateva zile, in contextul intrarii in tara a mii de masini -, unde soferul unui camion s-a angajat intr-o depasire in curba, iar vehiculul a izbit frontal un microbuz fara pasageri. Potrivit…

- Traficul rutier a fost reluat, joi dupa amiaza, pe un fir, alternativ, pe DN1 Ploiesti – Brasov, la kilometrul 100+550 metri, in localitatea Nistoresti, judetul Prahova, unde anterior circulatia a fost oprita din cauza aluviunilor ajunse pe carosabil, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul IGPR. …

- Cinci persoane au fost ranite vineri, dupa ce o Ambulanta care transporta un pacient s-a ciocnit violent cu o masina, intre localitatile Remetea Mare si Izvin din judetul Timis. Circulatia rutiera este intrerupta pe ambele sensuri.Reprezentantii ISU Timis au declarat pentru MEDIAFAX ca in…

- Traficul rutier pe DN1 Brasov – Sibiu este oprit pe ambele sensuri in zona localitatii Bradu, judetul Sibiu, unde doua mașini s-au ciocnit. Potrivit primelor date, trei persoane au fost ranite. Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera pe DN1 Brasov – Sibiu este intrerupta pe ambele sensuri…

