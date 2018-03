Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 60 de gospodarii din satul Acris, comuna Vama Buzaului, au fost inundate marti seara, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja. ''Se pare ca apa a patruns si in alte 10 subsoluri. Pentru evacuarea apei din subsoluri intervin…

- Mai multe gospodarii au fost afectate de apa acumulata de pe versanti intr-o localitate din Olt. Pompierii au evacuat, timp de cateva ore, apa din curti. Mai multe gospodarii au fost inundate, iar intr-una dintre aceste apa a intrat și in casa. Voluntarii serviciului local de urgența, impreuna cu pompierii…

- Trei gospodarii au fost inundate marti in comuna Barasti, unde pompierii au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat ca marti seara, timp de trei ore, pompieri de la statia…

- Mai multe terenuri agricole si gospodarii din zona Baraoltului si Intorsurii Buzaului au fost inundate marti, in urma revarsarii apelor, pe fondul precipitatiilor abundente si topirii zapezilor. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, Marius Tolvaj,…

- O casa si mai multe anexe gospodaresti au fost afectate de apa acumulata de pe versanti intr-o localitate din Olt. Pompierii au evacuat, timp de cateva ore, apa din curti, intreventia fiind incheiata marti-seara, 13 martie 2018.

- La aceasta ora, ISU Prahova intervine cu motopompe pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii, in localitatile prahovene Sinaia si Barcanesti. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, la Sinaia exista mai multe anexe gospodaresti inundate pe strada Valea Larga. La fata locului s-au…

- 85 de curti si gospodarii din 3 localitati din Harghita sunt inundate, marti, dupa ce debitele raurilor si ale paraurilor au crescut in urma topirii zapezilor, ploilor sau scurgerilor de pe versanti, in vreme ce un drum judetean si un pod au fost afectate, circulatia desfasurandu-se cu dificultate.

- Doua gospodarii si o benzinarie au fost inundate, marti dupa-amiaza, in comuna prahoveana Barcanesti, pompierii actionand la fata locului pentru evacuarea apei. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, in aceeasi zona carosabilul…

- Peste 200 de gospodarii sunt inundate in localitatea teleormaneana Orbeasca, iar pe DJ 504 si alte drumuri comunale se circula greu din cauza apei de pe carosabil, se arata intr-o informare, remisa marti dupa-amiaza, de ISU Teleorman. ''Situatia actualizata si raportata de CLSU (Comitetul local…

- Mai multe gospodarii din trei localitati argesene au fost inundate, marti, in urma precipitatiilor abundente, pompierii intervenind pentru evacuarea apei. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, interventiile au loc in comunele Bradu, Calinesti si Stalpeni.…

- Din ultimele date ale pompierilor, in judetul Teleorman, apa a dus la evacuarea a 5 persoane din comuna Draganesti Vlasca, cea mai afectata, si inundarea a sute de hectare de padure, pasune, teren arabil. Echipele mixte de salvatori intervin de miercuri, 7 martie.

- Situatia de urgenta in judetul Teleorman continua, zeci de echipe de interventie fiind in teren, joi seara, pentru indepartarea efectelor inundatiilor si pentru monitorizarea situatiei. Patru rauri au depasit cota de atentie, iar rauri din mai multe bazine hidrografice din judetsunt sub cod galben…

- Mai multe localitați din Telorman sunt afectate de inundatii; cea mai grava situatie ramane in zona Draganesti Vlasca in Eveniment / Conform datelor raportate de autoritațile locale (Comitetele Locale pentru Situații de Urgența), pana joi, 8 martie, ora 16.00, la nivelul județului erau afectate…

- Circa 50 de femei au participat joi la un flashmob in fata sediului Ministerului Afacerilor Interne cu scopul de a atrage atentia asupra lipsei de protectie pentru femei in fata violentei de gen, dar si asupra modului in care politistii interactioneaza cu femeile care li se adreseaza pentru a reclama…

- Au intervenit in ajutorul oamenilor si in perioara in care a nins si a fost viscol, fac acelasi lucru si acum ca incalzirea vremii a dus la topirea zapezii depuse in ultimele zile. Pompierii au iesit pe teren, in ajutorul locuitorilor din zonele afectate de apa ajunsa in curti si subsoluri. Statistica…

- Pompierii militari au actionat miercuri si in cursul noptii de miercuri spre joi pentru evacuarea apei din cinci locuinte, 21 anexe gospodaresti, 104 curti si subsoluri inundate, precum si pentru decolmatarea podetelor blocate de aluviuni, in urma topirii zapezii si cresterii nivelului panzei freatice…

- Zeci de pompieri au intervenit, in ultimele ore, in mai multe zone din jduetul Teleorman pentru evacuarea apei acululate in curti, case si pe drumuri in urma ploilor si a topirii zapezii. Astfel, conform datelor furnizate de ISU Teleorman, una dintre localitatile afectate este Draganesti Vlasca,…

- Drumurile DJ 503 si E 70 sunt inundate, joi dimineata, in zona localitatii teleormanene Draganesti Vlasca, iar circulatia in zona se desfasoara cu dificultate, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''Aseara (miercuri seara - n.r.) s-a incercat suprainaltarea digurilor…

- Mai multe gospodarii din Teleorman au fost inundate, miercuri, dupa topirea zapezii, iar pompierii actioneaza cu motopompe pentru a scoate apa din curti si case, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''In localitatea Furculesti,…

- ANGAJARI masive in ARMATA. Ministrul Apararii a anunțat ca vor fi deblocate circa 6.400 de posturi in MApN Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, vineri, la Bistrita, ca vor fi deblocate aproximativ 6.400 de posturi in Armata Romana, in baza unui memorandum aprobat saptamana trecuta…

- O tânara din stânga Nistrului a cazut prada unei escrocherii online, care a costat-o peste 23 de mii de dolari, transmite IPN. Presa din regiune scrie ca, în vara anului trecut, tânara, care are 20 de ani, a primit o scrisoare electronica despre o moștenire…

- La inceptul acestei saptamanii, minerii de la Salina Slanic- Prahova, sucursala a Societatii Naționale a Sarii – SALROM, au declanșat un protest spontan, refuzand sa mai iasa la suprafata din cauza salariilor reduse cu circa 20% ca urmare a trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat. PUTEREA…

- Activele bancare au urcat la un maxim de 427 mld. lei, iar solvabilitatea, raportul credite/depozite si rata creditelor neperformante au scazut. Sistemul bancar a obtinut anul trecut un profit net de aproximativ 5,6 mi­liarde de lei (circa 1,2 mld. euro), iar activele au urcat la un varf…

- Pompierii Detasamentului Urziceni au intervenit joi pentru scoaterea apei din curtile a cinci gospodarii din comuna Barbulesti. Caderile semnificative de precipitatii din ultimele zile au condus la acumularea unor cantitati insemnate de apa in gospodarii, in unele cazuri ajungand sa se infiltreze in…

- Peste 30 curti si anexe gospodaresti, 400 de metri de strazi comunale, baza sportiva a unei scoli si sase hectare de teren arabil au fost inundate intr-o localitate din judetul Teleorman deoarece din cauza precipitatiilor din ultima perioada un rau s-a revarsat. In zona au actionat aproape 40 de…

- Pompierii militari din cadrul ISU Calarasi, Garda de interventie Budesti, au intervenit de mai bine de sase ore pentru evacuarea apei din locuinte si gospodarii, afectate de precipitatiile abundente cazute in ultimele zile.

- Agentii economici ofera, marti, la nivel national, circa 29.000 de locuri de munca, cele mai multe pentru postul de vanzator, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform statisticii, din totalul celor 28.921 de posturi vacante, cele mai…

- Cea de-a treia zi a saptamanii va aduce o schimbare la nivel meteorologic, motiv pentru care specialistii de la ANM au transmis un mesaj. Mai precis, este vorba despre o informare, valabila incepand de miercuri, de la ora 06 si pana la ora 23, prin intermediul careia reprezentantii Administratiei Nationale…

- Inundatii in Maramures, provocate de ploile abundente din ultimele ore! Sapte gospodarii din localitatea Berbesti au fost inundate. Raul Firiza, din zona, a depasit cu mult cota de aparare iar puhoaiele au ajuns in curtile si chiar in casele oamenilor.

- Sapte gospodarii din localitatea Berbesti au fost inundate, informeaza Romania TV. Raul Firiza, din zona, a depasit cu mult cota de aparare iar puhoaiele au ajuns in curtile si chiar in casele oamenilor. Citeste si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ia masuri speciale dupa codul galben…

- Pompierii sigheteni intervin in localitatea Berbești pentru inlaturarea efectelor produse de ploile cazute in ultimele ore. Militarii acționeaza cu 3 motopompe și o autospeciala pentru evacuarea apei din 7 gospodarii. In acest moment, județul Maramureș se afla sub incidența codului portocaliu de vant…

- Trei dintre raniti au fost transportati la spitalul local din Calais, iar al patrulea, aflat in stare critica, a fost transferat intr-un spital din orasul Lille.Conform autoritatilor locale, un prim conflict a izbucnit in timpul dupa-amiezii intre 'circa o suta de migranti inarmati cu bate…

- Circa 54% dintre clientii Smartree vor recurge la marirea veniturilor brute acordate angajatilor, astfel incat acestia sa beneficieze de aproximativ aceleasi salarii nete ca cele din 2017, potrivit unei analize realizate de compania care activeaza pe piata de externalizare a proceselor de HR.

- Pensionarii ieșeni care iau mai mult de 1.500 lei pensie pe luna, nu vor mai putea merge gratuit cu transportul in comun. Modificarile fiscale adoptate de Guvern ii pun la plata pe pensionarii din Iași. Oamenii care au pensii mai mari de 1.500 de lei nu vor mai merge gratuit cu transportul in comun…

- Franta isi va dubla bugetul pentru operatiunile militare din strainatate, a anuntat vineri presedintele Emmanuel Macron, relateaza dpa. Finantarea pentru operatiunile militare din afara tarii va creste de la nivelul actual de 450 de milioane de euro (552 de milioane de dolari) pana la 1,1 miliarde…

- Pe soluri saturate cu apa, inundate, inghețate sau acoperite cu zapada este interzisa aplicarea ingrașamintelor organice de natura animala, evitandu-se astfel pierderile de azot nitric cu apele de percolare și cu scurgerile, prcum și pierderile prin denitrificare sub forma de azot elementar sau oxizi…

- In anul 2018, guvernul planifica sa obtina o asistenta externa de circa 600 milioane de dolari, aproape de doua ori mai mult ca in anul 2017. Astfel fiecarui cetațean in anul 2018 ii vor reveni circa 168 de dolari - asistenta externa, arata estimarile Ministerului finantelor, scrie mold-street.com.

- • Se face apel in continuare la generozitatea buzoienilor pentru reconstructia locuintelor Crucea Rosie Buzau face in continuare demersuri pentru ajutorarea a trei familii de buzoieni din localitatile Sageata, Valea Nucului si din Vadu Pasii, care, in lunile noiembrie, respectiv decembrie a anului…

- ♦ Piata valutara s-a mai dezmortit in ultima luna de anul trecut, iar pe ansamblul anului 2017 volumul mediu zilnic al tranzactiilor a inregistrat cel mai mare nivel din ultimii cinci ani, potrivit datelor Bancii Nationale.

- Circa 200 de studenți au protestat sambata seara la Timișoara fața de modificarile controversate la legile justiției. Aceștia au marșat purtand pe umeri un sicriu invelit in steagul tricolor si pe care au scris cuvantul „Justitie”. In fata Operei, sicriul a fost asezat pe caldaram, iar langa el tinerii…

- Politistii au aplicat, in prima zi din 2018, peste 2.200 de amenzi, in valoare de aproximativ 750.000 de lei, informeaza marti, intr-un comunicat de presa, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel national,…

- Mii de persoane s-au recules la mormântul fostului premier pakistanez Benazir Bhutto, la zece ani dupa asasinarea sa, pe 27 decembrie 2007, relateaza AFP. Potrivit unor imagini difuzate de televiziuni, circa 20.000 de persoane au mers la Garhi Khuda Baksh, fief-ul familiei Bhutto, situat…

- Pietele sunt inca pline de brazi cu doar doua zile inainte de Craciun. Preturile sunt mai accesibile comparativ cu anii trecuti, spun oamenii, care se declara multumiti. Cei mai ieftini costa in jur de 60 de lei, un pret considerat de oameni acceptabil, care spun ca, in anii trecuti, erau…

- • Doar 30% dintre suinele sacrificate in gospodarie sunt verificate la veterinar Mulți prahoveni nu au mai așteptat venirea Ignatului pentru a-și sacrifica, potrivit tradițiilor din strabuni, porcul crescut in propria batatura. Sacrificarea animalelor vine – tot din strabuni – laolalta cu pomana porcului,…

- Codurile de avertizare transmise de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au intrat in vigoare deja. In Maramureș, raul Mara s-a revarsat, noua gospodarii fiind inundate.

- Pompierii sigheteni, impreuna cu pompierii voluntari din cadrul S.V.S.U. Giulesti, actioneza in acest moment in localitatea Berbesti, unde 9 gospodarii sunt afectate de revarsarea raului Mara, in urma precipitatiilor abundente din ultimele 24 de ore, anunta ISU Maramures. De asemenea, militarii din…