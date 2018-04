Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari brasoveni intervin joi seara pentru a salva doua persoane accidentate in zona Prapastiile Zarnestilor, de langa orasul Zarnesti, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. ''Este vorba despre o femeie cu traumatism…

- Fundata, localitatea din județul Brașov cunoscuta mai ales pentru turiștii care o viziteaza an de an, ”ascunde” o poveste pe care puțini dintre romani o cunosc. Aflața la cea mai mare inalțime din țara, școala din Fundata este la puțin peste 1.300 de metri altitudine. Am vrut sa aflam cum se face carte…

- Trei perosane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce autoturismul in care circulau a fost scapat de sub control. Accidentul a avut loc marți dupa-amiaza, in jurul orei 17.00, pe DN 29, in localitatea Dumbraveni. Șoferul unui autoturism marca BMW 740, care se deplasa dinspre Botoșani spre ...

- La aceasta ora, politistii din Prahova si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane efectueaza 5 perchezitii, pe raza judetelor Prahova si Ilfov, la persoane banuite de furturi din societati comerciale si ATM-uri. 7 persoane vor fi conduse la sediul politiei, pentru audieri. La…

- Un angajat al Șantierului Naval Vard din Tulcea a murit, vineri dupa-amiaza, dupa ce și-a strivit capul intre un perete din secția in care lucra și o piesa metalica de șapte metri pe care urma o fixeze impreuna cu mai mulți colegi. Accidentul de munca s-a petrecut, vineri, in jurul orei 16.30, cand…

- Accidentul a avut loc in localitatea Zarnesti, iar autoritațile au luat decizia sa fie evacuate casele pe o raza de 150 m, in vederea evitarii oricarui pericol pentru localnici. In total, au fost evacuați 35 de adulți și 5 copii, din 9 case. „La fața locului intervenim cu o autospeciala de…

- Numarul accidentelor produse pe domeniul schiabil si pe partia de sanius din Poiana Brasov a crescut de la o zi la alta. De la inceputul sezonului de schi, adica din 30 noiembrie 2017, pana sambata inclusiv, in conditiile in care timp de cinci zile, in perioada 4-8 decembrie, acesta a fost intrerupt,…