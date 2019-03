Whitesnake la Arenele Romane: Categoria Acces General este Sold Out!

Whitesnake revin in Romania pe 1 iulie 2019 la Arenele Romane din Bucuresti, in cadrul turneului mondial: Flesh & Blood World Tour! Categoria Acces General este sold out deja, cu mai bine de 3 luni pana la data concertului. In momentul de fata mai puteti gasi bilete… [citeste mai departe]