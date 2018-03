Brasov. Bomba de 50 de kilograme, gasita in albia unui parau O bomba, in lungime de 130 de cm si cu greutate de aproximativ 50 de kg, a fost gasita, vineri, in albia unui parau din satul Bucium, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila, informeaza AGERPRES. 39; 39;Avand in vedere ca nu a mai fost gasita nici o bomba de acest fel pe raza judetului Brasov, colegii mei s au consultat cu specialistii in domeniu ... Nu se stie deocamdata daca bomba a fost adusa acolo de aluviuni sau de apele mari din ultimele zile, care au sapat in albia par ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

- O bomba, in lungime de 130 de cm si cu greutate de aproximativ 50 de kg, a fost gasita, vineri, in albia unui parau din satul Bucium, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila. ''Avand in vedere ca nu a mai fost gasita nici o bomba de acest fel pe raza judetului Brasov, colegii…

- E o chestiune de timp pana cand porțiunea din DN 10 surpata in urma alunecarilor de teren se va prabuși, in lipsa unor lucrari de consolidare. Apa a sapat in versant, iar astazi surparea a trecut de axul drumului, motiv pentru care autoritațile au inchis sensul de mers Buzau – Brașov, instituind restricții…

- Un numar de 12 gospodarii din municipiul Fagaras sunt afectate, joi, de inundatii, in trei dintre acestea apa intrand in incinta, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila. Sase dintre gospodarii sunt la intrarea in municipiu dinspre satul Sona, iar celelalte sase in stanga podului…

- Un numar de aproximativ 100 de bovine dintr-o ferma din localitatea Mandra vor fi mutate joi intr-o zona sigura, existand riscul ca ferma in care se afla animalele in prezent sa fie inundata, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila. ''Exista riscul ca un dig secundar raului Olt…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov este in alerta dupa ce s-a constatat ca digul perpendicular pe Raul Olt ar putea sa cedeze la Mandra. Trebuie precizat ca nu este vorba despre digul care apara comuna Mandra, pentru a nu se panica populatia. In cazul in care s-ar intampla acest lucru,…

- Un cadavru al unui batran de 81 de ani, disparut de acasa in urma cu 4 luni de zile, a fost descoperit de un trecator in albia unui parau din municipiul Falticeni.Descoperirea a fost facuta marți la pranz, in jurul orei 12.00, de un barbat care trecea prin zona și care a sunat urgent la 112. ...

- Desfașurare de forțe pentru a salva aproape 900 de oi, izolate din cauza inundațiilor in Mandra, județul Brașov. Zeci de pompieri, voluntari si sateni au muncit in noaptea de miercuri spre joi pentru a salva o turma de 900 de oi, care au ramas izolate din cauza șuvoaielor. Pompierii au incarcat oile…

- Inspectoratul de Poliție Județean Covasna informeaza ca la aceasta ora (10:15), circulația rutiera este in continuare intrerupta pe DN10 – Sita Buzaului, din cauza apei acumulate pe partea carosabila. Traficul este deviat pe ruta DN10 Siriu-Cislau – DJ102 Cislau-Valenii de Munte – DN1A Valenii de Munte…

- Pompierii militari au fost alertați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Satu Nou. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca este vorba despre o sura, de aproximativ 50 de metri patrati. Pentru lichidarea incendiului…

- Un grav accident, intre doua autoturisme, a avut loc joi seara, intre localitatile Codlea si Vulcan. In urma accidentului, o femeie de aproximativ 30 de ani, aflata la volanul primei masini, a decedat si trei barbati, care se aflau in a doua masina, au suferit traumatisme faciale si ale membrelor…

- 10.43 Pompierii au revenit si au precizat ca explozia nu a fost urmata de incendiu. La fasa locului intervin trei autospeciale dotate cu apa si spuma,autoscara si doua echipaje SMURD. 10.25 Pompierii militari intervin la aceasta ora pe strada Zizinului, unde a avut loc o explozie, urmata de un incendiu,…

- Doua autospeciale ale pompierilor militari si unul de la Serviciul de voluntari din Sercaia intervin la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din comuna Sercaia. La fata locului a ajuns si un echipaj SMURD. „Incendiul este la mansarda unei case. Colegii lucreaza a localizarea…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov intervine la aceasta ora pentru acordarea primului ajutor in cazul a doua persoane intoxicate cu gaz, pe Bulverdul Stefan cel Mare. La fata locului sunt un echipaj SMURD, unul de la Ambulanta si o autospeciala pentru stins incendii, dotata cu apa…

- Costa, in total, aproximativ 1.000 de lei și cuprinde peste trei kilograme de faina, aproape șase de malai, 32 de kilograme de paine, circa 700 de grame de... The post Cosul minim de consum lunar, o bomba pentru sanatatea banatenilor! Ce spune reputatul medic Ioan Ometa appeared first on Renasterea…

- Pompierii militari intervin, la acasta ora, la un incendiu izbucnit la o hala, in comuna Teliu. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, are acoperișul pe o suprafața de 500 de metri patrați. The post Incendiu la o hala in Teliu…

- Mai multe fragmente osoase ale unor mamuti au fost descoperite, saptamana trecuta, pe raza comunei Manoleasa din judetul Botosani, a declarat, pentru AGERPRES, directorul Muzeului Judetean de Istorie, Aurel Melniciuc. Potrivit acestuia, oasele, despre care se presupune ca au o vechime de peste 20.000…

- Un barbat de 32 de ani, care a fost dat disparut de cateva zile, a fost gasit mort in albia unui parau din localitatea brasoveana Parau. Cadavrul barbatului a fost gasit duminica seara, in jurul orei 17.00, de niste localnici care au anuntat imediat Politia. „In urma activitatilor de cautare intreprinse…

- Potrivit ISU Brasov, la incendiu intervin doua echipaje de stins incendii cu apa si spuma si unul SMURD. ”Incendiu este localizat, se lucreaza la lichidare”, arata plt. maj. Luiza Danila, reprezentant al ISU Brasov. Potrivit sursei citate, persoanele care erau inauntru s-au autoevacuat.

- O ambulanța SMURD a fost implicata intr-un accident, in timp ce transporta un pacient. Trei paramedici au fost raniți, dupa ce un șofer a intrat in vehiculul lor, care avea semnalele acustice și luminoase pornite. Accidentul a avut loc intersecția DN 73 cu DN 73A, pe drumul dinspre Brașov spre Rașnov.…

- Femeie ranita intr-o explozie la Codlea. O femeie in varsta de 70 de ani a fost grav ranita, joi dimineata, in urma unei explozii produse in locuința sa din municipiul Codlea, judetul Brasov. Femeia a suferit arsuri pe 70% din suprafata corpului. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brasov, Luiza…

- 17.40 „In jurul orei 16.55, un barbat care a condus un autoturism pe DN 1, dinspre Fagaras spre Brasov, la km 196, intr-o curba usoara la dreapta, ar fi patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism care circula din sens opus. In urma impactului a rezultat decesul conducatorului auto…

- London City Airport, aflat in centrul capitalei britanice, a fost inchis la miezul noptii. Masura a fost luata dupa ce in timpul unor lucrari a fost gasita o bomba neexplodata din cel de-al doilea Razboi Mondial.

- Un barbat a murit carbonizat in urma unui incendiu in Brașov. Nu a avut nicio șansa, dupa ce locuința lui a fost cuprinsa de flacari din cauza unei lumanari aprinse care a fost uitata nesupravegheata. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila, la apartamentul de pe strada Republicii,…

- O bomba din cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita miercuri in fostul lac Pescarus, din apropierea unei benzinarii, in municipiul Satu Mare, aceasta fiind ridicata de pompieri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- “Vaccinurile nu sunt sigure”, “Citeste prospectele’, “Informeaza-te, Cunoaste riscurile sau „Vaccinarea este o alegere”- sunt mesajele inscriptionate pe panourile care au reaparut în Cluj. Acestea trimit catre site-ul www.cunoaste-riscurile.ro,…

- Darius Liviu Baci, condamnat in urma cu doi ani pentru traficarea mai multor tezaure antice valoroase furate din Sarmizegetusa Regia, printre care si o caldare de galbeni, a cerut instantei anularea sentintei. Statul roman ii cere daune de milioane de euro pentru comorile disparute.

- O familie din Sacele s-a intoxicat cu monoxid de carbon, printre victime fiind și doi copii de 3, respectiv 6 ani. Un numar de patru persoane, intre care doi copii, membri ai aceleiasi familii din Sacele, au ajuns la spital in noaptea de sambata spre duminica dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon.…

- Decizie suprinzatoare a procurorilor DIICOT Brașov in dosarul sinuciderilor provocate de controversatul joc Balena Albastra, mai exact, acel joc prin care adolescenții erau indemnați sa se sinucida. DIICOT Brașov a confirmat pentru Evenimentul Zilei ca au fost clasate cazurile de sinucidere care au…

- Soferul unui autoturosm a ajuns la spital in urma unui accident petrecut joi, pe DN1, in zona Timisul de Jos. Nu se știe ce intenții avea șoferul, insa a pierdut controlul volanului si a ieșit in decor, pe sensul opus de mers, unde s-a oprit intr-un indicator de „depasire interzisa”. Purtatorul de cuvant…

- Un accident grav avut loc seara in aceasta in intersecția de la Patria. Doua echipaje SMURD și doua de la Serviciul de Ambulanța intervin pentru acorda primul ajutor. „Sunt șase victime – doi pietoni, adulți, șoferii celor doua autoturisme, și doi copii. Toate persoanele sunt conștiente. Unul dintre…

- O operațiune de amploare a avut loc in Hong Kong, unde peste 4.000 de oameni au fost evacuați. In acest timp, zeci de specialiști au dezamorsat o bomba de 450 de kilograme din Al Doilea Razboi Mondial. Bomba a fost gasita in cartierul comercial și financiar Wanchai. Cladirile din zona au fost evacuate,…

- Accident GRAV in urma cu putin timp, dupa coliziunea dintre un TIR si o duba. Doua persoane au ramas incarcerate Un accident grav a avut loc vineri dimineata. Un TIR s-a ciocnit cu o dubita, iar doua persoane au ramas incarcerate. Doua persoane au ramas incarcerate, una fiind inconștienta, in urma unui…

- Pompierii militari sunt in alerta dupa ce o cisterna incarcata cu sapte tone de benzina a intrat intr-un gard pe strada Mare din Zarnesti. La fata locului intervin o autospeciala si un echipaj SMURD, in caz de nevoie. Nu sunt victime. „Din cauza ca sunt scurgeri de benzina la capul tractor, precum si…

- O adolescenta in varsta de 14 ani care fusese data disparuta dupa ce a plecat voluntar de acasa, din judetul Valcea, a fost gasita de politisti, ieri, in locuinta unui barbat din Hoghiz, judetul Brasov, pe care fata il cunoscuse ...

- Vineri dimineata, la 112, un barbat sesiza faptul ca la Campulung, sub un pod de pe centura, langa cimitirul de la Apa Sarata, in albia raului se afla o masina de teren ce pare a fi abandonata. Barbatul care a sesizat acest aspect a precizat ca la ora 7.00, atunci cand a vazut masina, nu…

- Un autoturism BMW X5 a fost vazut in aceasta dimineața in albia paraului Targului din Campulung, in zona de centura. Mașina este abandonata, cu avariile din partea din fața aprinse. Autoturismul este inmatriculat in județul Brașov. In prezent, se desfașoara verificari pentru identificarea proprietarului…

- Dupa ce la Brașov a aparut un panou publicitar cu mesaje legate de vaccinare, in care oamenii sunt indemnați in privința acestui tratament și sa citeasca prospectele inainte de a le folosi, secretarul de stat Raed Arafat spune ca aceste panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, reprezinta…

- Un medic de la Spitalul de Oftalmologie din Bucuresti a fost internat la Institutul de Boli Infectioase Matei Bals, dupa ce a fost diagnosticat cu rujeola, anunța Digi 24. Este vorba despre sefa Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului de Oftalmologie din Bucuresti. Starea femeii, in varsta de 51 de…

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta “un atentat la sanatatea publica” si “submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania…

- O familie din Cuciulata, județul Brașov, care se ocupa cu creșterea animalelor, a crescut in gospodarie un porc ce a ajuns la o greutate mai putin intalnita pentru un asemenea animal. Porcul urias a ajuns la 400 de kilograme si a devenit vedeta in sat. Gogu, caci așa ii spun stapanii, are aproape 2…