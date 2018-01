Stiri pe aceeasi tema

- Asociația “Milioane de prieteni” angajeaza ingrijitori in Adapostul de caini din Triaj. Salariul de incadrare oferit este de 1.900 lei/luna la care se adauga bonuri de masa in valoare de 15 lei/zi (aproximativ 300 lei/luna), prime ocazionale, orele suplimentare platite și echipament de lucru. Transportul…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunta semnarea a 6 proiecte, valorand peste 800 de milioane lei de (670 de milioane de lei fonduri europene), prin care se vor reabilita 230 km de drumuri in judetele Brasov, Covasna, Mures, Sibiu si Vaslui.

- MAE a lansat o licitatie pentru incheierea unui acord-cadru de prestare servicii de transport aerian ocazional. Potrivit anuntului, se estimeaza achizitionare unui numar minim de 3.500 bilete si maxim de 6.000 bilete, in urmatorii doi ani, valoarea estimata fara TVA fiind de 19.050.000 lei. Si reprezentantii…

- Traditionalele concerte sustinute de Craciun si Anul Nou la Biserica Neagra vor fi intrerupte in acest an din cauza frigului din interiorul obiectivului turistic, informeaza un comunicat de presa transmis vineri AGERPRES. "Frigul resimtit in interiorul lacasului de cult, datorat defectiunii…

- Statul platește 2,5 milioane de euro pentru lucrari la Autostrada Transilvania Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca deconteaza facturi in valoare de 2,5 milioane de euro pentru un lot din Autostrada Transilvania, tronsonul Targu-Mureș - Campia Turzii. Construirea…

- Politisti specializati in investigarea criminalitatii economice din Dambovita efectueaza joi 16 perchezitii la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2 milioane de euro prin infractiuni economice. "La data de 21 decembrie, politistii de investigare a criminalitatii…

- Rezervarile de zboruri spre Cluj-Napoca au crescut cu 67% în ultimele 12 luni, în timp ce prețul biletelor de avion a scazut cu circa 17%. “Cu o scena artistica înfloritoare și atmosfera sa autentica, de teritoriu neexplorat, nu este de mirare ca tot mai mulți turiști vor…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) ''Tara Barsei'' Brasov a primit in 2017 echipamente pentru interventii in valoare de 1,2 milioane de euro, printre care o autoscara performanta, de 600.000 de euro, ce poate actiona la 42 de metri inaltime, aceasta fiind prezentata miercuri jurnalistilor.Seful…

- Printr-o investitie care vizeaza beneficiile de mediu si principiile comerciale in serviciile publice, BERD finanteaza cu 114 milioane de lei (25 de milioane de euro) achizitia a 105 autobuze noi in Brasov, au transmis vineri reprezentantii Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD).

- Targul de Craciun de la Castelul Bran și-a deschis porțile. Cu vin fiert, ceai aromat și mar cu scorțișoara. Oaspeții frumosului edificiu vor intra in atmosfera sarbatorilor de iarna și cu ajutorul copiilor de la Ansamblul ”Voinicelul” din Moieciu de Jos, care vor canta colinde, la ora 11.30, in 23…

- Președintele Asociației Service-urilor Auto a anunțat primele sume, care sunt in analiza, și cele de la mașinile vechi chiar nu vor merita sa fie platite - mașina ajunge sa nu mai valoreze taxa pe vreo cațiva ani. Inca se discuta, se analizeaza, vor fi și taxe intermediare intre cele doua și vor ajunge…

- Un milionar organizeaza o loterie pentru a-și oferi vila de 2,3 milioane de lire sterline pentru un bilet de 10,50 lire sterline. Casa vine la pachet cu o mașina Rolls Royce, o pivnița plina de vinuri scumpe, gradinar și menajera, scrie libertatea.ro.

- Anul acesta, alocarile au fost de 260 milioane lei. Rezulta o „gaura" de cel putin 55 milioane lei in bugetul local pe 2018. Cu acesti bani ar fi putut fi reabilitate Palatul Braunstein (17,6 milioane lei), Muzeul de Stiinte Naturale (circa 10 milioane lei) si ar fi putut fi construite opt tronsoane…

- Peste 88.000 de turisti romani au plecat in diverse destinatii din tara in minivacanta de 1 Decembrie și au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare si servicii de masa. Potrivit unei analize a Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, gradul de ocupare al celor circa 25.000 de locuri…

- Spitalul Militar de Urgenta Regina Maria din Brasov a incheiat cu 18 firme un acord cadru de 9,14 milioane lei (2 milioane euro), fara TVA, pentru furnizarea de aparatura medicala, potrivit News.ro.

- Uniunea Europeana se va ocupa de finanțarea unui proiect în 2018 pentru a oferi tinerilor din statele membre UE șansa de a calatori gratuit cu trenul tot în alte state membre UE. Astfel, 12 milioane de euro vor fi alocate pentru 30.000 de bilete gratuite de tren pentru tinerii care împlinesc…

- Trimisul special al AGERPRES, Marius Fratila, transmite: Uniunea Europeana va finanta in 2018, potrivit bugetului anual adoptat joi de plenul legislativului comunitar, un proiect pilot de 12 milioane de euro...

- La un deceniu distanta de cand lacatul a fost pus pe Uzina Tractorul din Brasov, fosta platforma industriala s-a metamorfozat din nou. Halele care produceau in vremurile bune zeci de mii de masini agricole au facut locul unor investitii imobiliare mixte de ordinul sutelor de milioane de euro.

- eMAG are 2.000.000 de produse in oferta, valoarea totala a reducerilor ajunge la 40.000.000 de euro. La ora 7.03 se vandusera 4293 de televizoare, 1.478 de laptopuri, 4.973 de telefoane, 2.602 de electrocasnice mici si 776 de frigidere. De asemenea, clientii eMAG au cumparat 65 de grame aur, 10 automobile…

- Producatorul de aeronave IAR Brasov (IARV) a inregistrat in primele noua luni o cifra de afaceri de 100,5 milioane lei, in crestere anuala cu 27%. Cea mai mare parte din totalul cifrei de afaceri a constat in modernizarea elicopterelor Puma, circa 35 milioane de lei. Pe locul doi se pozitioneaza piesele…

- Guvernul discuta in sedinta de miercuri un memorandum privind un imprumut de 35 de milioane de euro pentru o serie de studii si documentatii privind realizarea proiectului autostrazii Ploiesti - Brasov, a anuntat Felix Stroe, ministrul transporturilor. Imprumutul va fi acordat de Banca Internationala…

- Castelul Bran implinește luna aceasta 640 de ani de la prima atestare documentara, evenimentul fiind marcat prin gazduirea, in perioada 14-19 noiembrie, a unor ateliere de meșteșuguri medievale, pregatite de Medieval Art, potrivit unui comunicat de presa. Castelul va fi împodobit,…

- BLACK FRIDAY 2017. Reducerile totale ale platformei eMAG se ridica la 40 de milioane de euro, anul acesta, de Black Friday, eveniment care va avea loc pe 17 noiembrie, fiind disponibile doua milioane de produse de la eMAG si de la cei peste 4.000 de selleri din Marketplace care au pregatit stocuri.…

- In 19 noiembrie, Castelul Bran implineste 640 de ani de la prima atestare documentara, iar cu acest prilej, in perioada 14-19 noiembrie, vizitatorii vor avea parte de mai multe evenimente speciale. Castelul se va gati cu steaguri brodate si pictate de mana cu embleme heraldice, arme si elemente de…

- ”RATBV S.A. te duce la Festivalul Internațional de Dramaturgie Contemporana” este sloganul sub care maine, 10 noiembrie, in prima zi de desfașurare a prestigiosului eveniment cultural din Brașov, societatea de transport public de calatori va oferi 40 de bilete gratuite la cele zecespectacole ce vor…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice efectueaza, marti dimineata, 13 perchezitii în judetele Brasov si Covasna, la sedii unor firme si persoane banuite ca ar fi pagubit statul cu 8 milioane lei, prin evaziune fiscala cu materiale de constructii.

- Politistii de investigare a criminalitatii economice efectueaza, marti dimineata, 13 perchezitii in judetele Brasov si Covasna, la sedii de firma si la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 8 milioane lei prin evaziune fiscala cu materiale de constructii. Potrivit unui comunicat…

- 6 dispozitive automate pentru emiterea și reincarcarea titlurilor de calatorie din oferta transportatorului public, dar și a Metrorex, vor fi instalate pana la finele anului in Piața Romana, Piața Sudului, Piața Unirii (cap linie tramvai 32), Crangași Metrou și strada Sebastian. Potrivit profit.ro,…

- Gravida lovita pe trecerea de pietoni de un sofer baut se afla de doi ani in stare vegetativa si e ingrijita ca un bebelus de sotul ei. In plus, si copilasul pe care-l purta in pantece in ziua fatidica s-a stins la doua zile de la cezariana fortata. Acum, Tribunalul Ilfov a stabilit despagubiri record…

- Costume de goraza, votca neagra, lilieci și efecte speciale, cam așa suna evenimentul pregatit de Castelul Bran pentru a marca noaptea de Halloween. Unul dintre cele mai vizitate obiective turistice de la noi din țara iși așteapta petrecareții pentru Revelionul Vampirilor. Și in acest an, Castelul Bran…

- Asociația “Milioane de prieteni” angajeaza muncitori necalificați. Salariul de incadrare oferit este de 1.700 de lei/luna, plus bonuri de masa in valoare de 15 lei/zi (aproximativ 300 lei/luna). De asemenea, se acorda și prime ocazionale. Important! Se deconteaza transportul. Contact: Oana David, telefon:…

- Contele anunța cea mai tare petrecere a anului: Revelionul Vampirilor la Castelul Bran! Organizat pe 28 octombrie 2017, evenimentul marcheaza Halloween-ul mult așteptat de cei care iubesc sa se costumeze de groaza și sa sculpteze dovlecii. Contele, Vlad Țepeș, ielele, personajele nopții, vinul roșu,…

- A. M. Tot mai mulți straini pasionați de calatorii sunt atrași de peisajele și obiectivele turistice prahovene. Potrivit unui raport dat publicitații recent de Direcția Județeana de Statistica Prahova, din anul 2007 și pana in 2016, numarul turiștilor de peste hotare a cunoscut o creștere de aproape…