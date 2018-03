Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 43 de ani din Brasov s-a dus marti la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, pentru a anunta ca si-a ucis sotia si cei doi copii. Afirmatiile s-au dovedit reale, iar in prezent barbatul se afla in custodia politistilor.

- ''Luni, in jurul orei 21,20 am fost sesizati de catre familia minorului Lingurar David Nicolas despre disparitia acestuia de la domiciliul parintilor situat in localitatea Rasnov, pe malul raului Ghimbasel, incepand cu ora 17,00. In momentul disparitiei, minorul era imbracat cu blugi albastri, bluza…

- Scandalul a avut loc in jurul orei 00.00 cand victima a incercat sa intre in casino, insa agenții de paza nu i-au permis accesul pe motiv ca s-ar fi aflat in stare de ebrietate, potrivit ziarulincomod.ro.Barbatul de 50 de ani ar fi incercat sa-l loveasca cu pumnul pe agentul de paza care…

- O statistica a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava cu privire la violenta intrafamiliala arata ca pe parcursul anului 2017 in judet au fost inregistrate aproape o suta de cazuri de parinti agresati de propriii copii. In cele mai multe cazuri, autorii si victimele locuiesc in acelasi ...

- Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj a demarat o ancheta dupa ce un detinut din Penitenciarul Targu Jiu a fost gasit spanzurat sambata...

- Un deținut a fost gasit spanzurat in celula, la Penitenciarul Targu Jiu, sambata dimineața. Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj a demarat o ancheta. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Andrei Lazar, barbatul avea 34 de ani si era…

- A plonjat cu autoturismul in raul Olt, vineri dupa amiaza, in localitatea Podu Oltului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, plt. maj. Luiza Danila, a precizat ca, persoana aflata la volan a ieșit singura din mașina și a fost preluata de un echipaj de la…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a fost accidentat luni, in timp ce s-a angajat in traversarea regulamentara pe trecerea de pietoni de pe Calea Bucuresti, o artera intens circulata la intrarea in Brasov dinspre Predeal. Conducatorul autoturismului implicat a parasit locul accidentului, a informat…

- Doua autospeciale ale pompierilor militari si unul de la Serviciul de voluntari din Sercaia intervin la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din comuna Sercaia. La fata locului a ajuns si un echipaj SMURD. „Incendiul este la mansarda unei case. Colegii lucreaza a localizarea…

- Ofițerul de poliție Constantin Daniel Savulescu a avut caștig de cauza, la instanța de fond, in acțiunea intentata impotriva unei dispoziții a inspectorului șef al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj prin care a fost invalidat concursul pentru șefia Serviciului Rutier, in urma cu un an.…

- Doi copii, cu varstele de sase luni si, respectiv, patru ani, au fost salvati de un politist aflat in timpul liber care a intervenit prompt la un incendiu izbucnit la o casa din comuna Dobra, a informat marti Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. Incendiul a avut loc luni seara, iar agentul…

- Un barbat de 32 de ani, care a fost dat disparut de cateva zile, a fost gasit mort in albia unui parau din localitatea brasoveana Parau. Cadavrul barbatului a fost gasit duminica seara, in jurul orei 17.00, de niste localnici care au anuntat imediat Politia. „In urma activitatilor de cautare intreprinse…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, remis vineri AGERPRES, vor fi puse in executare cinci mandate de aducere, persoanele depistate urmand a fi duse, pentru audieri si dispunerea masurilor legale, la sediul IPJ Olt. La actiune, desfasurata sub coordonarea…

- Accident deosebit de grav in aceasta dimineata pe Vales Oltului. Patru persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut luni dimineata pe DN7, pe Valea Oltului, in localitatea Balota. Totul dupa ce soferul unui autoturism a adormit la volan si a intrat pe contrasens, lovind frontal o alta masina,…

- Tanarul care si-a injunghiat mortal, duminica seara, unchiul a fost internat la Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca pentru efectuarea unor investigatii de specialitate, a declarat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau, Mihai Draghiciu. Potrivit…

- Dezamagirile in dragoste, notele mici la școala sau dorul de parinții plecați la munca in strainatate sunt doar cateva dintre motivele pentru care zeci de copii din județul Timiș ajung la Centrul Regional de Toxicologie Pediatrica din cadrul Spitalului de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara. “Unul din…

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite joi seara intr un accident produs intr o intersectie din municipiul Brasov, in zona Patria, pe o artera intens circulata din centrul orasului, potrivit Agerpres.Persoanele adulte au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean…

- Un accident grav avut loc seara in aceasta in intersecția de la Patria. Doua echipaje SMURD și doua de la Serviciul de Ambulanța intervin pentru acorda primul ajutor. „Sunt șase victime – doi pietoni, adulți, șoferii celor doua autoturisme, și doi copii. Toate persoanele sunt conștiente. Unul dintre…

- Peste 8 tone de produse contrafacute au fost indisponibilizate in urma a 30 de perchezitii efectuate miercuri si joi in mai multe judete, prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala fiind de aproximativ 1.000.000 lei. Citeste si: ULTIMA ORA - Ancheta la Compania Aeroporturi Bucuresti:…

- In anul 2017, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad au participat, in medie, la 27 de intervenții pe zi, in total – anul trecut – echipajele inspectoratului luand parte la 9.978 de situații de urgența. Inspectoratul șef al ISU Arad, lt. col. Cristian Garbau a precizat, cu ocazia…

- Un copil in varsta de 13 ani a fost impuscat la vanatoare și a fost transportat de urgența la spital. Polițiștii fac cercetari la fața locului pentru a stabili in ce imprejurari a avut loc incidentul. Copilul a fost impușcat in picior, sambata, pe un fond de vanatoare din zona orasului Murgeni. El a…

- O femeie si cei doi copii ai sai au murit intr-un accident grav in Harghita, joi seara, alte doua persoane fiind ranite. O femeie si cei doi copii ai ei, de 2, respectiv 1 an, au murit, iar alte 2 persoane au fost ranite, joi seara, in urma unui accident rutier produs pe DN12, intre Gheorgheni si Miercurea…

- Un barbat care si-a ucis sotia in bataie a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv, se arata intr-un comunicat remis joi, AGERPRES, de Biroul de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava. Potrivit sursei citate, Petru Dumitriu este cercetat pentru savarsirea infractiunii de violenta…

- Politistii brasoveni au reusit sa identifice si sa retina suspectii in cazul barbatului omorat vineri noaptea intr-un imobil situat pe strada Aurel Vlaicu, din municipiul resedinta, informeaza duminica intr-un comunicat Biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Brasov. In urma verificarilor,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulcea, pompierii au fost solicitati sa intervina, vineri seara, pentru scoaterea unui barbat prins intre doua piese ale unui vapor, incidentul avand loc in Santierul Naval Tulcea. Echipele de interventie au reusit sa scoata barbatul,…

- Restrictiile de trafic impuse joi dimineata de autoritati pe DN 1 si DN 1A, in zona montana a judetului Prahova, au fost ridicate, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, Marian Popescu. Potrivit acestuia, pe DN 1 se circula ingreunat la limita…

- Traficul rutier pe DN1 între Predeal si Brasov a fost reluat joi dimineata, în jurul orei 8,00, pe sensul de coborâre spre Brasov, informeaza biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "În zona sunt echipaje ale politiei rutiere pentru fluidizarea circulatiei…

- Cadavrele a doua persoane descoperite intr-o casa nelocuita din municipiul Brasov ar fi ale unei femei, respectiv fiicei acesteia, a precizat miercuri biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)."Din investigatiile efectuate si din declaratiile vecinilor a rezultat ca ultimele…

- Un barbat de 56 de ani, din Decindeni, a fost retinut de Politie dupa ce si-a omorat in bataie mama in varsta de 81 de ani. Suspectul a declarat initial ca mama sa s-a lovit in timp ce cara lemne, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis vineri. Cei doi…

- Un barbat de 61 de ani din Cluj-Napoca ameninta, sambata, ca-si va ucide sotia, iar vecinii au cerut ajutor, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj. "Locuinta se afla intr-un bloc de apartamente din centrul municipiului, unde persoana din interior refuza…