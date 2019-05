Stiri pe aceeasi tema

- La volanul autoturismului se afla un tanar de 26 ani, din Bistrita, care se indrepta spre casa. Politistii au stabilit ca minorul era angajat in traversarea neregulamentara a strazii in momentul in care a fost accidentat. Copilul a fost preluat de echipajul de terapie intensiva mobila al SMURD, prezentand…

- Conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența, patru persoane au fost implicate in accident in zona localitații Siria. Mai multe ambulanțe SMURD, dar și elicopterul au intervenit de urgența. Trei dintre victime erau ieșite din autoturism, iar una se afla incarcerata,…

- Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), femeia a suferit un traumatism cranio-cerebral si la membrele inferioare si, dupa ce a fost scoasa de sub bucatile de tabla, a fost transportata de un echipaj SMURD la spital. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov,…

- O femeie de 52 de ani, angajata a unei firme care produce, in municipiul Brasov, piese metalice, a ajuns, vineri, in stare grava la spital, dupa ce a fost prinsa sub niste foi de tabla, potrivit Agerpres. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), femeia a suferit un traumatism…

- Un tânar de 34 de ani, din Straja, a fost preluat de o ambulanța în stare grava și dus la spital în cursul noptii, înjunghiat în piciorul stâng. Pentru ca era beat mort, n-a putut sa spuna politistilor ce s-a întâmplat, fiind considerat victima…

- Opt persoane au fost transportate la spital, dintre care doua în stare grava, dupa ce doua microbuze în care se aflau 27 de pasageri, dintre care unul se îndrepta spre Republica Moldova, s-au ciocnit sâmbata seara, 13 aprilie, în zona comunei Lețcani, județul Iași.…

- Un copil de un an din localitatea Barbuletu s-a injunghiat cu un cutit in burta, in timp ce se afla in casa cu mama sa. Autoritațile au deschis o ancheta pentru a afla cum a avut loc incidentul, a informat IPJ Dambovita. Copilul a fost transportat in stare foarte grava la spital și va fi transferat la…

- Un barbat in varsta de 67 de ani a suferit arsuri de gradul al doilea pe circa 40% din suprafata corpului in urma unui incendiu izbucnit marti seara in locuinta sa din comuna Serbanesti, din cauza unei lumanari aprinse lasata nesupravegheata, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…