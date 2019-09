Stiri pe aceeasi tema

- Instituția Avocatului Poporului s-a sesizat din oficiu pentru o posibila incalcare a dreptului constituțional la sanatate al elevilor brașoveni, dupa ce viceprimarul Brașovului, Costel Mihai, a prezentat public situația situația in care se afla cabinetele medicale școlare, pentru care Ministerul Sanatații…

- Sefa ISJ Arad, Anca Stoenescu, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca din cele 23 de scoli cu latrine, 13 vor incepe noul an scolar in aceleasi conditii, pentru ca investitiile in noile grupuri sanitare nu au fost finalizate."Noi am cerut Guvernului bani pentru cele 23 de scoli cu latrine…

- In urma deciziei unui judecator de la Tribunalul Maramureș, in cazul de trafic de minori de la centrul de reeducare din zona Vișeului de Sus. Cinci din cele șase persoane propuse de DIICOT pentru arestare preventiva au ajuns in spatele gratiilor. Unul dintre suspecții din aceasta ancheta a recunoscut…

- El afirmat vineri, intr-o conferinta de presa, ca, pentru anul in curs, a solicitat 9 milioane de lei pentru plata acestor salarii, din aceasta suma MS asigurand 6,5 milioane, bani suficienti pentru plata salariilor pana in luna noiembrie. Conform viceprimarului brasovean, comparativ cu organigrama…

- Unul dintre ei, in varsta de 17 ani, a primit un ciocan in cap si a fost transportat la spital. Situatia este cu atat mai grava cu cat minorii erau internați intr-un centru de zi al Direcției de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vaslui.

- Presedintele CJ Cluj, Alin Tișe,a dispus un audit general extern la DGASPC Cluj si sesizarea Avocatului Poporului in cazul copilului de 9 ani, omorat in bataie de mama,avand in vedere ca familia a fost in atenția Direcției și ca sunt suspiciuni privind abordarea superficiala a interesului ...

- Președintele Consiliului Județean Cluj a dispus un audit general extern la D.G.A.S.P.C. Cluj și sesizeaza instituția Avocatului Poporului. In legatura cu evenimentul tragic petrecut pe 6 iulie, in care un minor in varsta de noua ani a decedat, Consiliul Județean Cluj face urmatoarele precizari: 1.…

