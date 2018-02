Stiri pe aceeasi tema

- „Peste 2 milioane de angajați, majoritatea din mediul privat, nu au contractele de munca modificate. Doar 48% din contractele individuale de munca au fost modificate pana la 1 februarie. Oamenii vor pierde la salarii sume importante din ceea ce caștigau net anul trecut. Este o lovitura grea pe care…

- Managerii spitalelor aflate in administrarea Primariei Capitalei au semnate vineri contractele de management. Potrivit municipalitatii, Administratia Spitalelor si Serviciilor Sociale (ASSMB) are anul acesta un buget de 111 milioane de euro pentru modernizarea si dotarea spitalelor, iar alti 15 milioane…

- Compania Romprest, dupa expirarea contractului de curatenie si paza cu CNAB, spune ca a prestat servicii la un tarif subevaluat. Redam comunicatul Romprest privind cele doua contracte cu Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata, chiciura si intensificari ale vantului, valabile in orele urmatoare in mai multe localitati din 13 judete.Astfel, pana la ora 10:00, se vor semnala ceata, care determina scaderea…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a alocat municipiului Turda peste 32 milioane lei in cadrul etapei a doua a Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL). In cadrul acestei

- Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“, administrat de Serviciul Roman de Informatii (SRI), va cumpara reactivi si consumabile in valoarea de 6,35 milioane lei (1,4 milioane euro), fara TVA, de la patru firme, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul MDRAPFE, a semnat trei contracte de finanțare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitive Romania Start Up Nation. Activitațile finanțate, derulate…

- 34 de spitale din tara si din Capitala vor fi dotate cu echipamente de imagistica de tip Computer Tomograf 14 , Rezonanta Magnetica Nucleara 24 si 21 de sisteme informatice PACS tehnologie medicala de imagistica utilizata pentru stocarea, recuperarea, prezentarea si partajarea imaginilor produse prin…

- Fiscul a trimis 300.000 de notificari pentru plata contribuțiilor de asigurari pe anul 2012, fiind vizați avocați, notari, contabili, ziariști, persoane fizice autorizate sau pentru cei care inchiriaza spații ori locuințe, potrivit Profit.ro . ANAF a trimis aceste notificari pentru a evita prescrierea…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) au transmis, joi seara, un comunicat de presa comun in care atrag atentia ca intentia CNAS de a nu mai continua semnarea actelor aditionale "arata o iresponsabilitate uriasa fata de…

- MDRAPFE anunța semnarea a șase proiecte in valoare totala de peste 800 milioane lei (670 milioane lei fonduri europene), prin care se vor reabilita circa 230 km de drumuri in județele Brașov, Covasna, Mureș, Sibiu și Vaslui. Am acționat in forța pentru semnarea contractelor de infrastructura…

- Primarul George Scripcaru a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca asteapta o decizie cat mai rapida din partea Consiliului Judetean Brasov, care trebuie sa opteze pentru una dintre cele patru solutii financiare pentru realizarea Aeroportului International de la Ghimbav. Inainte de Craciun,…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a redistribuit 22 de milioane de lei din plafonul anului 2017, in cadrul Programului "Prima Casa, iar in primele 11 luni au fost semnate contracte de garantare de peste doua miliarde de lei, se arata intr-un comunicat de presa al Fondului National de Garantare…

- Guvernarea PSD – ALDE, prin forma bugetului pe 2018, jefuiește comunitațile locale de banii necesari investițiilor și le blocheaza șansele la dezvoltare, susține președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea. Acesta spune ca, in urma respingerii amendamentului formulat de PNL, prin care 100%…

- Luni, 18 decembrie 2017, Consiliul Județean Cluj a incheiat trei contracte de finanțare europeana care vizeaza reabilitarea și modernizarea unor drumuri județene. Considerate a fi de importanța regionala și cunoscute sub denumirile de Drumul Apuseni și Drumul Bistriței, drumurile județene in cauza au…

- Presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea, a prezentat vineri Studiul de Fundamentare privind realizarea Aeroportului Brasov, studiu prezentat de catre consultantul selectat de Consilul Judetean Brasov. Studiul include o noua proiectie a traficului (pornind de la 114.000 pasageri in primul…

- Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale (OJFIR) Alba a efectuat plati in valoare de 9,56 milioane euro, in 2017. La nivelul judetului au fost semnat aproape 300 de contracte. Institutia a prezentat bilantul de activitate, la mijlocul perioadei de derulare a Programului Național de Dezvoltare…

- Mai multe drumuri județene vor fi modernizate. Vicepremierul Romaniei, Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii Regionale, prezent azi, 8 decembrie la Satu Mare a semnat un numar de noua contracte. Suma totala a contractelor este de peste 138 de milioane de lei. La ședința care a avut loc in sala mica a…

- Zece contracte de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala au fost semnate la Timisoara. Finantarile privesc alocarea a aproape 150 de milioane de lei de la bugetul de stat pentru infrastructura rutiera. Din pacate, niciunul dintre proiecte nu este destinat administratiei locale din Lugoj,…

- Guvernul ia din fondurile care ajungeau sigur in bugetele locale și le transfera la bugetul de stat, pentru a le putea realoca in diverse zone de interes ale clientelei partidelor aflate la guvernare. Așa putem sintetiza așa-zisa reforma fiscala pe care guvernul PSDragnea o pune in practica incepand…

- Proiectele au fost depuse in cadrul Programului Operational Regional (POR) la ADR Nord Est- Axa prioritara 5: "Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural reprezinta o alternativa viabila pentru stimularea dezvoltarii urbane", au primit…

- Consiliul Judetean Timiș a obținut finanțari prin Programul Național de Dezvoltare Locala pentru zece drumuri din județ. Acestea vor fi practic reabilitate pe bani de la Guvern, si cel mai probabil lucrarile vor incepe anul viitor. „Am depus 11 proiecte, unul era pentru centrul Speranța, care nu se…

- Un nou gazoduct strategic, în lungime de peste 500 de kilometri, va parcurge teritoriul României în cadrul proiectului european care va interconecta retelele de gaze naturale din Bulgaria, România, Ungaria si Austria. Contractele pentru lucrarile de executie s-au…

- Vicepremeirul Marcel Ciolacu a tinut un discurs la Guvern cu prilejul semnarii contractului de transport a gazelor natural in cadrul acordului BRUA (transport gaze naturale intre Bulgaria – Romania-Ungaria si Austria – 478 de km, cu o valoare totalade 480 milioane euro, dintre care 180 de milioane nerambursabili)…

- Comuna Cornu Luncii va beneficia in viitorul apropiat de alte doua investitii importante pentru comunitate, investitii finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala 2. Este vorba de construirea unui dispensar uman in satul Baisesti si de infiintarea sistemelor de alimentare cu apa in satele…

- Doua calupuri de proiecte au avut contracte de finanțare semnate in cursul zilei de astazi, la Consiliul Județean Botoșani unde au ajuns ministrul dezvoltarii regionale impreuna cu cel al fondurilor europene.

- Valoarea totala a contractelor pentru drumurile judetene si locale care vor fi modernizate in perioada urmatoare, prin PNDL 2, este in valoare de 72 milioane euro. "Dezvoltarea Romaniei, fara aceste fonduri europene, nu se poate face. Stiu ca este mai greu sa accesezi aceste fonduri decat…

- Moment s-ar putea spune, istoric pentru Consiliul Județean Botoșani care dupa o pauza de cațiva ani de zile de la investiții vitale, se afla in pragul accesarii unor sume impresionante pentru o serie de obiective.

- Adrian Gadea, secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), a semnat astazi, 23 noiembrie, la Bacau, 6 contracte de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), gestionat de MDRAPFE. Contractele au o valoare totala de…

- O informare de o mare importanța a fost postata pe contul unei rețele de socializare ca o mandrie ”a muncii asidue” a celui ce astazi conduce Consiliul Județean Valcea, dar la comanda edilului Gutau. Așa se face ca, Radulescu, impreuna cu distrugatorul numarul 1 al proiectului SMID – Carmen Alexandrescu,…

- CNAIR spune ca la acest moment are in stoc peste 162.000 de tone sare si 1.176 de tone de clorura de calciu. De asemenea, in bazele CNAIR SA sunt in prezent 2.013 utilaje functionale, din care 506 sunt utilaje proprii. Potrivit CNAIR, in acesta saptamana directorul adjunct desemnat sa coordoneze…

- Executivul a imputernicit astazi Ministerul Finanțelor sa semneze Acordul de imprumut dintre cu UE privind asistența macrofinanciara pentru Republica Moldova, precum si a memorandumului de intelegere, informeaza NOI.md. Conform acordului, Republica Moldova va beneficia de asistența financiara in valoare…

- Franco Carraro spune ca pierderile sunt de 5-600 de milioane de euro, dar in termeni reali ele vor fi cu siguranta mai mari: "Daca adaugam impactul indirect, depasim cu siguranta un miliard de euro", a pus Carraro. Ratarea calificarii afecteaza si va afecta o multime de domenii, de la pariurile sportive,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul feroviar pe magistrala de cale ferata 400 Sfantu Gheorghe – Miercurea Ciuc este intrerupt total la km feroviar 59+600 de metri, intre localitatile Malnas si Bixad, in judetul Covasna, dupa ce, in cursul dimineții,…

- Uzina Mecanica Cugir, producatoare de armament și muniție, filiala a Companiei Naționale ROMARM, inregistreaza un profit de 35 de milioane de lei in primele noua luni, iar la sfarșitul anului mizeaza pe un profit de peste 50 de milioane de lei. Contractele in derulare asigura comenzi și un loc de munca…

- ''Messi are un contract, iar el l-a prelungit, este ce spune Barcelona'', a declarat presedintele organizatorului campionatului la o intalnire cu presa. ''Contractele sunt oficiale cand ele sunt semnate si nu cand se spune ca au fost semnate. Eu cred ca el a semnat. Daca nu m-au inselat, este semnat''.…

- Cei mai mari datornici ai fiscului clujean la contributii sociale Societatile administrate de Regionala Cluj a fiscului aveau restante de aproape 100 de milioane de euro la contributiile sociale, obligatiile neachitate pana la 30 septembrie 2017. Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat…

- Zilele trecute, in comuna Șieu au fost semnate doua contracte depuse la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) pe Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL2). Semnarea contractelor a avut loc in ședința Consiliului Local Șieu, la acest eveniment…

- Zilele acestea se discuta foarte mult despre transferul contribuțiilor de la angajat la angajator cat și despre impactul acestui transfer asupra venitului net al angajatului. La Brasov, opozitia, reprezentata de PNL, este inerta si nu ia pozitie fata de ce inseamna „reforma fiscala” a PSD. Culmea, a…