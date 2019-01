Castelul Bran si Biserica Neagra, precum si Cetatile din Rasnov si din Fagaras au fost vizitate, in 2018, de aproximativ doua milioane de turisti romani si straini, numar in crestere fata de cel din anul precedent. Pe primul loc intre cele mai vizitate obiective turistice din judetul Brasov ramane in continuare Castelul Bran, care a fost vizitat de un milion de turisti, cresterea fiind putin peste 1% fata de 2017. ''In anul 2018, Castelul Bran si-a pastrat numarul de vizitatori in ciuda problemelor cauzate de infrastructura defectuoasa. Ne referim aici la DN73 Brasov-Pitesti, care a fost…