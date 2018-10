Stiri pe aceeasi tema

- Ne-am deplasat, fara sa anunțam pe nimeni, pe șantierul de la pasajul CET. Deși vremea a fost superba joi, 6 septembrie, pe șantier erau patru muncitori, un excavator și un alt muncitor la baraci. In rest, (prea) multa liniște. Cei de la Tehnodomus au „ritmul” lor. Lucrarile la pasajul CET…

- CNAIR si Cefin Trucks au semnat contractele de furnizare a 103 autobasculante noi, cu configuratie 6x4, dotate cu lama pentru zapada si raspanditor de materiale antiderapante. Valoarea totala a contractului este de 9.800.000 euro si include un pachet de servicii asociat care urmeaza sa se deruleze pe…

- Prefectul judetului Sibiu, Adela Muntean, a convocat luni, 20 august, o sedinta de urgenta cu cativa directori din subordine, in care s-au discutat posibile solutii ca sa nu mai moara ursi pe A1. Garduri electrice pe Sibiu-Oraștie ar fi una dintre soluții. In plus, vanatorii vor goni ursii inapoi in…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov va monta indicatoare rutiere cu avertizarea „Atentie, animale!” pe autostrada A1, in zona in care doi urși au fost accidentați mortal, potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Robert Elekes. Potrivit acestuia, indicatoarele vor avea rol preventiv,…

- Inca un urs care a ajuns pe Autostrada Sibiu – Oraștie a fost accidentat mortal de un șofer. Reprezentanții DRDP Brașov urmeaza sa notifice Prefectura Sibiu, considerand ca este vorba despre un fenomen, nu un caz izolat, in conditiile in care este al doilea urs lovit mortal pe autostrada, potrivit…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRPD) Brasov a anuntat sambata ca, in urma cu o noapte, pe Autostrada Sibiu - Orastie (A1) un urs a fost lovit mortal de o camioneta de 7 tone. Potrivit purtatorului de cuvant al DRPD Brasov, Robert Elekes, in urma accidentului nu au existat victime…

- Un urs care a ajuns, in timpul nopții de vineri spre sambata, pe Autostrada Sibiu – Oraștie, a fost accidentat mortal de un șofer care circula cu camioneta spre Sebeș. In urma impactului, nu au existat victime omenești. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov,…

- Accident grav in apropiere de localitatea Giurgeni, din judetul Constanta. Un accident a avut loc pe data de 6 august, pe DN 2A, la km. 108 500. Implicate au fost doua autotrenuri; unul a intrat pe contrasens si l a izbit frontal pe celalalt. Din nefericire, din accident au rezultat doua victime, una…