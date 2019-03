Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a luat la bataie, duminica, un alt barbat care striga lozinci impotriva PSD, la mitingul de susținere a social-democraților din Brașov, a fost gasit de polițiști. Acesta are 75 de ani și este cercetat penal pentru lovire și alte violențe, transmite MEDIAFAX.Presupusul agresor…

- Un barbat, aflat sub influența alcoolului, a incercat sa se arunce in raul Olt, in zona podului dinspre cartierul Galați, joi dupa-masa. Potrivit bunaziuafagaras.info, doua persoane care treceau prin zona, l-au auzit strigand ca se arunca in apa și au acționat imediat. Cei doi au sunat la numarul de…

- Deși pare greu de crezut ca brutele care iși agreseaza partenerele de viața inca mai exista, se pare ca societatea actuala este primitiva din acest punct de vedere. Femeile sunt batute și din pacate doar o parte din ele iau masuri sau decid sa vorbeasca despre asta. Ce trebuie sa știe toata lumea este…

- Avand in vedere ca in spațiul public au fost aduse acuzatii la adresa polițiștilor locali,cum ca nu ar fi intervenit pentru aplanarea conflictului iscat duminica, in Piata Sfatului, intre doi tineri și alți doi barbați, reprezentantii Politiei Locale Brasov au remis un comunicat in acest sens. „Toate…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat banuit de comiterea infracțiunii de tentativa la talharie, informeaza Dejeanul.ro. Barbatul este recidivist, fiind eliberat din inchisoare in urma cu doar cateva luni, unde era inchis tot pentru…

- A fost identificat principalul banuit de comiterea talhariei comise in noaptea de 5/6ianuarie pe raza comunei Cilibia, asupra unui taximetrist din Ialomița. Este vorba despre un individ de 28 de ani din Ialomița. El a fost identificat in zona aeroportului Otopeni, cand se pregatea sa fuga din țara.…